Илон Маск намерен построить сеть космопортов по всему миру для SpaceX

Многоразовые ракеты-носители, разработанные частной аэрокосмической компанией SpaceX, серьёзно перекроили мировой рынок коммерческих пусков, но её глава Илон Маск (Elon Musk) не собирается останавливаться на достигнутом. В его планы входит строительство нескольких новых стартовых площадок как в США, так и за пределами страны в разных частях нашей планеты.

Сейчас SpaceX располагает стартовой площадкой Starbase в Техасе и развивает сопутствующую инфраструктуру во Флориде, но растущая интенсивность запусков многоразовых ракет вынуждает компанию упереться в имеющиеся возможности. Ракеты Starship изначально рассчитаны на многократное использование с минимальным переоснащением между запусками. SpaceX, как отмечается в новом заявлении компании, намерена увеличить количество запусков до нескольких тысяч в год. Добиться подобной интенсивности без создания дополнительных стартовых площадок невозможно. Как ранее отмечал Маск, такие площадки по принципам своей работы будут напоминать аэропорты, осуществляя несколько пусков ракет ежедневно.

Starship является многоразовой ракетой, способной выводить на орбиту более 100 тонн полезной нагрузки, она станет ключевым транспортом для развёртывания группировки спутников Starlink и космических ЦОД, а также отправки людей для освоения Луны и Марса. Двенадцатый тестовый полёт Starship намечен на 19 мая, ракета получит новую версию ускорителя Super Heavy с модернизированными двигателями Raptor. Непосредственно SpaceX уже в следующем месяце готовится выйти на биржу с целью привлечь $75 млрд на своё развитие и оценить капитализацию в $1,75 трлн.

Теги: spacex, starship, илон маск, ракеты, космодром
