Meta✴ отступила перед Еврокомиссией — конкурирующие ИИ-чат-боты получили бесплатный доступ к WhatsApp

Meta предложила на месяц бесплатно открыть API мессенджера WhatsApp для конкурирующих ИИ-чат-ботов в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) — на время переговоров об урегулировании антимонопольных претензий Евросоюза. Уступка может помочь компании избежать крупного штрафа.

Источник изображения: ALEXANDRE LALLEMAND / unsplash.com

Европейская комиссия в прошлом месяце дала понять, что WhatsApp должен быть открыт для конкурирующих ИИ-чат-ботов. 15 января Meta ввела правило, допускающее в мессенджере только собственного помощника Meta AI, а в марте разрешила конкурентам пользоваться платформой за плату, однако это снова вызвало недовольство европейского антимонопольного органа.

«В рамках продолжающихся переговоров с Европейской комиссией ИИ-чат-боты общего назначения, работающие в ЕЭЗ, получат бесплатный доступ к бизнес-версии API WhatsApp сроком на один месяц», — заявил представитель Meta. Эта мера, по его словам, даст Комиссии и компании время для достижения быстрого и справедливого результата расследования.

Регулятор приветствовал это решение, назвав его движением в правильном направлении. «Комиссия считает, что это создаёт приемлемые условия для обсуждения с Meta обязательств, которые сняли бы наши претензии по существу дела», — заявил представитель Еврокомиссии, подчеркнув, что окно для обсуждений невелико, а процесс обусловлен подлинным намерением Meta учесть озабоченность регулятора.

Если компании удастся урегулировать претензии, она избежит возможного штрафа в размере до 10 % годового мирового оборота. Дело было инициировано жалобой калифорнийской The Interaction Company, разработчика ИИ-ассистента Poke.com и испанского конкурента Meta.

Теги: me, европа, регулирование, whatsapp, антимонопольное расследование
