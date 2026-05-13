«Дорогие и быстро устаревают»: создатель BioShock и Judas объяснил, почему не гонится за передовыми технологиями

Создатель BioShock и руководитель студии Ghost Story Games Кен Левин (Ken Levine) в недавнем интервью IGN рассказал о преимуществах стилизованной графики над сверхреалистичной.

По словам Левина, передовые технологии никогда не привлекали его как разработчика, потому что «они дорогие и быстро устаревают», в отличие от стилизованной визуальной составляющей.

«Считаю, что BioShock до сих пор смотрится хорошо, потому что не пыталась изобразить каждый винтик и каждую гайку в мельчайших деталях. Она выглядела реалистично, но была в большей степени стилизована», — заявил Левин.

Разработчик считает, что, «если у вас хороший арт-директор и правильный подход, вам не нужно быть на острие технологий». Демонстрирует это и новый проект Левина — нелинейный сюжетный шутер Judas.

Команда Левина потратила более десяти лет на Judas не потому, что пыталась угнаться за технологиями, а потому что прописывала многочисленные развилки и стремилась сделать игру как можно более отзывчивой на действия пользователя.

«Вся эта сюжетная работа с Judas не требует больших вычислительных мощностей, но очень трудоёмкий процесс для нас. <...> Это не технологическая или железная проблема. Это инженерная и мыслительная проблема», — прояснил Левин.

Judas создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игрокам в роли девушки по имени Иуда предстоит спастись с огромного космического корабля «Мейфлауэр», заручившись поддержкой одного из трёх лидеров судна.