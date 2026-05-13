Microsoft объяснила, как планирует ускорить интерфейс Windows 11

В рамках инициативы Windows K2 компания Microsoft намеревается обновить и значительно ускорить элементы интерфейса Windows 11. Для этого она переведёт элементы пространства со сторонних фреймворков на собственный Windows WinUI 3.

Microsoft намеревается внести изменения даже в сам фреймворк WinUI 3, чтобы ускорить запуск приложений — в качестве бенчмарков компания использует приложения «Проводник» и «Блокнот», потому что они должны работать очень быстро. С выходом последних обновлений «Проводнику» потребуется гораздо меньше фоновой работы перед запуском — он должен открываться практически мгновенно.

С последними обновлениями WinUI 3 число операций с памятью сократилось на 41 %, временных выделений памяти — на 63 %, вызовов функций — на 45 %, а время, которое расходуется на обеспечивающий работу фреймворка код — на 25 %. В итоге интерфейс Windows 11 и работа комплектных приложений обещают заметно ускориться. Эти изменения будут интегрированы в WinAppSDK 2.x в ближайшее время, то есть в ОС они должны дать о себе знать в ближайшие недели. Столь резкие перемены представляются несколько рискованными, поэтому придётся подождать некоторое время, потому что тестирование может выявить некоторые проблемы.

Сейчас в Windows 11 работает целый набор устаревших фреймворков Microsoft для пользовательского интерфейса — это приводит к большой несогласованности, и до сих пор появляются элементы, которые восходят к эпохе Windows 7. Компания планирует полностью перевести интерфейс на платформу WinUI 3, предназначенную только для ПК — это позволит снизить задержку при загрузке приложений, сделать работу пользователей более комфортной, а интерфейс Windows 11 — более быстрым. Дополнительное ускорение обещает функция «профиля низкой задержки», за которую Microsoft уже успели высмеять.