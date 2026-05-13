Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай

Правительство Нидерландов выступило с официальным протестом против предложенного США законопроекта, предусматривающего ужесточение ограничений на поставку литографического оборудования в Китай, что ударит по интересам местной компании ASML.

Источник изображения: ASML

«Учитывая возможное влияние “Закона о сопоставлении” (Match Act) на Нидерланды в случае его принятия в нынешнем виде, Нидерланды сообщили о своих возражениях, особенно в отношении экстерриториальных аспектов, как членам Конгресса, так и правительству США», — указал министр торговли Нидерландов Сьорд Сьордсма (Sjoerd Sjoerdsma) в письме американским законодателям, опубликованном во вторник.

«Кабинет министров выступает против экстерриториального эффекта, заложенного в американском предложении. Каждая страна несёт ответственность за собственное законодательство в области экспортного контроля», — добавил чиновник.

В случае принятия законопроекта о многостороннем согласовании контроля за технологиями в сфере аппаратного обеспечения (Match Act), внесённого в Конгресс США двухпартийной группой законодателей в прошлом месяце, компании ASML будет запрещено поставлять в Китай недорогие машины для глубокой ультрафиолетовой литографии, а также обслуживать существующих клиентов в этой стране. Следует отметить, что в соответствии с действующими экспортными ограничениями США компании уже запрещено поставлять в Китай самое передовое оборудование для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV).

В своём письме, переданном в прошлом месяце в ходе визита королевской семьи Нидерландов в США, министр отметил, что масштабные меры, предусмотренные законопроектом, потенциально могут оказать значительное влияние на доходы компаний, занимающихся производством полупроводников, включая голландские фирмы, и ослабить их рыночные позиции.

По оценкам ASML, сделанным в январе, 20 % её продаж в этом году придётся на Китай, что означает снижение на 33 % по сравнению с 2025 годом. Согласно расчётам, основанным на данных китайской таможни, поставки литографического оборудования из Нидерландов в Китай в первом квартале 2026 года сократились на 24,3 % год к году.

Теги: asml, санкции, сша, китай, литография
