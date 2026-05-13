Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов

Разработчики из принадлежащей Krafton американской студии Unknown Worlds Entertainment в заявлении IGN прокомментировали слухи об утечке предрелизной версии подводного симулятора выживания Subnautica 2.

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Напомним, рабочая сборка Subnautica 2 появилась на популярном пиратском ресурсе за два дня до погружения в пучины раннего доступа. Вслед за этим соцсети наводнили неофициальные скриншоты и геймплейные ролики новинки.

Представитель Unknown Worlds в разговоре с IGN подтвердил, что студия «определила неофициальные версии [Subnautica 2], в настоящее время циркулирующие онлайн». Как именно они попали в открытый доступ, не уточняется.

По словам Unknown Worlds, эти сборки являются незаконченными и не отражают «контент или игровой опыт», готовящийся командой Subnautica 2 для официального релиза в раннем доступе.

Разработчики выступили с предупреждением: «Распространяемые через неофициальные каналы файлы не могут быть проверены на безопасность или стабильность, а некоторые функции или контент могут работать некорректно».

Кооператив в пиратской версии не работает

«Полная версия Subnautica 2 в раннем доступе с поддержкой мультиплеера, всеми будущими патчами и обновлениями будет распространяться эксклюзивно через официальные сборки на платформах наших партнёров», — прояснили авторы.

Ранний доступ Subnautica 2 откроется 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. В начале недели на ПК стартовали предзаказы (1800 рублей в российском сегменте) и предзагрузка игры.

Теги: subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
