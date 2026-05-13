«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ

Компания Meta сообщила о запуске в своём мессенджере WhatsApp новой функции «Инкогнито-чат» (Incognito Chat), направленной на решение проблем конфиденциальности данных. Чаты будут работать на основе разработанной Meta технологии обработки данных, гарантирующей невидимость разговоров для всех, включая саму компанию.

«Ваши разговоры не сохраняются, и по умолчанию ваши сообщения исчезают — предоставляя вам пространство для размышлений и изучения идей без посторонних глаз», — говорится в блоге Meta. Этот шаг предпринят в связи с тем, что люди часто делятся конфиденциальной личной, финансовой, медицинской или рабочей информацией с ИИ-помощниками, несмотря на опасения по поводу конфиденциальности данных, которые могут храниться или использоваться компаниями.

«Мы начинаем задавать много важных вопросов о нашей жизни с помощью систем искусственного интеллекта. Не всегда нужно делиться информацией, стоящей за этими вопросами, с компаниями, которые управляют этими системами ИИ», — пояснил глава WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart) на брифинге для СМИ.

По информации компании, сообщения, которыми люди обмениваются с Meta AI, могут использоваться социальной сетью для улучшения своих моделей ИИ, но личные чаты в WhatsApp остаются защищёнными сквозным шифрованием и недоступны для этой цели. На данный момент чат в режиме инкогнито доступен только в текстовом формате, то есть пользователи не смогут загружать изображения.

По словам Кэткарта, ИИ получит встроенные механизмы защиты и не станет отвечать на проблемные вопросы, направляя разговоры в другое русло. Meta также заявила о планах в ближайшие месяцы внедрить функцию «Боковой чат» (Side Chat) с использованием Meta AI, которая позволит пользователям получать личную помощь в любом чате WhatsApp.

Теги: me, whatsapp, конфиденциальность, инкогнито, искусственный интеллект
