Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-генераторы видео Kling AI и AI Video ворвались в топы Apple App Store

Два приложения для создания видео с помощью ИИ — Kling AI и AI Video — поднялись на пятое и шестое места в рейтинге самых скачиваемых бесплатных приложений Apple App Store. Оба лидируют в своих категориях: Kling AI заняло первую строчку в «Графике и дизайне», AI Video — в «Фото и видео». Их рост начался спустя два месяца после закрытия видеосервиса Sora компании OpenAI. Оба приложения выигрывают от нового всплеска внимания пользователей iPhone к ИИ-генерации видео.

OpenAI свернула Sora главным образом из-за стоимости обслуживания: бесплатный сервис потреблял слишком много ресурсов. Компания сосредоточилась на ChatGPT и Codex — инструментах для повышения продуктивности, причём Codex лучше раскрывается на платных тарифах.

После ухода Sora конкурирующие ИИ-приложения стали активнее продвигать генерацию видео. Gemini и Grok уже позволяют превращать текстовые запросы и изображения в ролики, однако для этих универсальных чат-ботов видео остаётся лишь одной из возможностей.

Kling AI и AI Video целиком посвящены созданию роликов. Kling AI появилось в App Store три месяца назад. AI Video выпущено компанией HUBX, у которой в магазине размещено 15 ИИ-приложений. Новое приложение нацелено на создание вирусных видеороликов. Выше обоих в рейтинге стоят только продукты OpenAI, Anthropic, Google и Meta✴. Sora тоже возглавляла чарт при запуске, но через несколько месяцев перестала показывать заметные результаты.