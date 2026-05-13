Сегодня 13 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-генераторы видео Kling AI и AI Video ворвались в топы Apple App Store

Два приложения для создания видео с помощью ИИ — Kling AI и AI Video — поднялись на пятое и шестое места в рейтинге самых скачиваемых бесплатных приложений Apple App Store. Оба лидируют в своих категориях: Kling AI заняло первую строчку в «Графике и дизайне», AI Video — в «Фото и видео». Их рост начался спустя два месяца после закрытия видеосервиса Sora компании OpenAI. Оба приложения выигрывают от нового всплеска внимания пользователей iPhone к ИИ-генерации видео.

Источник изображений: apps.apple.com

Источник изображений: apps.apple.com

OpenAI свернула Sora главным образом из-за стоимости обслуживания: бесплатный сервис потреблял слишком много ресурсов. Компания сосредоточилась на ChatGPT и Codex — инструментах для повышения продуктивности, причём Codex лучше раскрывается на платных тарифах.

AI Video - AI Video Generator

AI Video - AI Video Generator

После ухода Sora конкурирующие ИИ-приложения стали активнее продвигать генерацию видео. Gemini и Grok уже позволяют превращать текстовые запросы и изображения в ролики, однако для этих универсальных чат-ботов видео остаётся лишь одной из возможностей.

Kling AI: AI Image&Video Maker

Kling AI: AI Image&Video Maker

Kling AI и AI Video целиком посвящены созданию роликов. Kling AI появилось в App Store три месяца назад. AI Video выпущено компанией HUBX, у которой в магазине размещено 15 ИИ-приложений. Новое приложение нацелено на создание вирусных видеороликов. Выше обоих в рейтинге стоят только продукты OpenAI, Anthropic, Google и Meta. Sora тоже возглавляла чарт при запуске, но через несколько месяцев перестала показывать заметные результаты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее
Создатель Claude Code рассказал, что каждую ночь запускает тысячи ИИ-агентов и управляет ими со смартфона
Meta✴ отступила перед Еврокомиссией — конкурирующие ИИ-чат-боты получили бесплатный доступ к WhatsApp
Выручка Nebius Аркадия Воложа взлетела на 684 % благодаря буму ИИ
Linux снова под ударом: раскрыт эксплойт Fragnesia, который превратит любого пользователя в администратора
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Теги: ии, генератор изображений, генерация видео, kling ai, ai video
ии, генератор изображений, генерация видео, kling ai, ai video
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека
Разработчики Forza Horizon 6 «наградили» пиратов блокировкой на следующие восемь тысяч лет
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Европа задумала проложить интернет-кабели в Азию через Северный полюс
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов 18 мин.
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ 42 мин.
Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-генераторы видео Kling AI и AI Video ворвались в топы Apple App Store 44 мин.
Аналитики: продажи амбициозного боевика Saros от создателей Returnal не впечатлят Sony 2 ч.
Выручка Nebius Аркадия Воложа взлетела на 684 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов 3 ч.
Linux снова под ударом: раскрыт эксплойт Fragnesia, который превратит любого пользователя в администратора 3 ч.
Хакеры атаковали интернет-магазин Škoda — данные клиентов могли утечь 3 ч.
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее 5 ч.
Microsoft объяснила, как планирует ускорить интерфейс Windows 11 5 ч.
Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя 4 мин.
Представлена полнокадровая беззеркалка Sony A7R VI с многослойным 66,8-Мп сенсором — серийную съёмку разогнали до 30 кадров/с 11 мин.
Curator вошла в число крупнейших ИБ-компаний России 22 мин.
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ 40 мин.
Прибыль Alibaba рухнула на 84 %, но гендир назвал отдачу от ИИ «абсолютно очевидной» 2 ч.
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники 3 ч.
Аэрокосмический ИИ-стартап Aetherflux сменил имя на Cowboy Space Corporation и привлёк $275 млн на создание орбитального ЦОД 3 ч.
Нидерланды выступили против новых санкций США на поставки чипового оборудования ASML в Китай 3 ч.
Motorola выпустила трекер Moto Tag 2 с поддержкой UWB, Google Find Hub и автономностью на 600 дней 3 ч.
Он настоящий: создатели Trump Mobile T1 пообещали поставить первые смартфоны уже на этой неделе 3 ч.