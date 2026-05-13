Технологическую отрасль накрыло цунами увольнений — более 100 тысяч сотрудников потеряли работу с начала года

К началу мая количество увольнений в технологическом секторе превысило 100 000 по всему миру, сообщает издание Statista со ссылкой на независимый онлайн-трекер Layoffs.fyi, отслеживающий массовые увольнения в секторе. Это стало самым высоким показателем с начала 2023 года, ознаменовав возвращение отрасли к периоду масштабных кадровых сокращений.

Источник изображения: Luca Bravo/Unsplash

Только за первый квартал 2026 года технологические компании расстались примерно с 81 700 сотрудниками, а за первые шесть недель второго квартала к этой цифре добавилось ещё около 20 000 человек. Такой рост контрастирует с относительно спокойными показателями 2024 и 2025 годов, когда квартальные сокращения последовательно снижались или оставались в пределах 27 000–37 000 рабочих мест.

Среди компаний, объявивших о массовых увольнениях, оказались Meta, PayPal и Cloudflare. Эти компании продолжают оптимизировать штат, перераспределяя ресурсы в сторону развития искусственного интеллекта и повышения операционной эффективности. При этом текущий уровень сокращений пока не достиг пиковых значений начала 2023 года, когда лишь за первый квартал было уволено более 160 000 человек.

Тем не менее, динамика текущего года указывает на возможное начало нового этапа реструктуризации технологического сектора. Если тенденция сохранится, общий итог года может приблизиться к показателям 2023 года, когда индустрия в совокупности сократила более 260 000 рабочих мест.

Теги: it-индустрия, работа, увольнения
