В следующем месяце объём инвестиций Microsoft в OpenAI превысит $100 млрд

Когда речь ранее заходила об объёме финансирования OpenAI корпорацией Microsoft, всё обычно сводилось к упоминанию о $13 млрд, вложенных в капитал стартапа к началу 2023 года, но фактические затраты главного акционера OpenAI оказались выше. По итогам июня текущего года они превысят $100 млрд, как пояснили представители Microsoft в суде.

Растянувшиеся на три недели слушания уже завершаются, но представителям Microsoft пришлось давать показания в понедельник. Директор корпорации по сделкам Майкл Веттер (Michael Wetter) сообщил суду, что к концу текущего фискального года, который завершится в июне, она накопленным итогом направит на поддержку OpenAI и развитие сопутствующей вычислительной инфраструктуры более $100 млрд. По словам представителя Microsoft, основная часть этих затрат окупится ещё не скоро.

Microsoft даёт показания в суде, поскольку Илон Маск (Elon Musk) в своём иске усмотрел решающее влияние корпорации на решение OpenAI создать коммерческую структуру в своём составе, тем самым отойдя от изначальной благотворительной миссии. На прошлой неделе генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) признался в суде, что корпорация рассчитывала заработать на ранних инвестициях в OpenAI не менее $92 млрд. По состоянию на октябрь прошлого года Microsoft владела акциями OpenAI на общую сумму $135 млрд. После реструктуризации её доля в капитале стартапа составила 27 %.

Из показаний Наделлы также становится ясно, что уже в апреле 2022 года он выражал озабоченность способностью OpenAI превзойти саму Microsoft, хотя революционный для стартапа момент в виде выпуска ChatGPT был отдалён почти на полгода. Наделла сравнивал ситуацию со взаимоотношениями IBM и Microsoft в восьмидесятых годах прошлого века. Распространяя свою операционную систему MS-DOS в качестве приложения к персональным компьютерам IBM, корпорация Microsoft в итоге превзошла партнёра по капитализации и прочим финансовым показателям. Руководство Microsoft ещё в 2022 году выражало беспокойство по поводу возможности OpenAI превзойти своего главного инвестора, а потому настаивало на получении доступа к интеллектуальной собственности, которая будет приносить выгоду и Microsoft напрямую. По словам Наделлы, для Microsoft во взаимоотношениях с OpenAI было важно присутствовать буквально на каждом уровне программного стека.

Технический директор Microsoft Кевин Скотт (Kevin Scott) рассказал в суде, что первый ЦОД, построенный корпорацией для OpenAI, содержал 10 000 ускорителей на базе GPU и создавался на протяжении шести месяцев. Сотрудничество с OpenAI пошло на пользу Microsoft и в том смысле, что последняя научилась строить суперкомпьютеры, заточенные под работу с генеративным ИИ. С 2024 года Microsoft начала открыто называть OpenAI своим конкурентом в сфере разработки ИИ-моделей, а с прошлого года Microsoft начала сотрудничать с конкурентами самой OpenAI типа той же Anthropic. При этом самостоятельные разработки Microsoft в сфере ИИ не получили даже доли той популярности, которыми пользуются модели OpenAI. Наделла признался в суде, что для Microsoft важно оставаться хорошим партнёром и хорошей компанией, предлагающей платформы, придерживаясь центрального направления в развитии без сильных манёвров по сторонам.