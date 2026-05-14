Сегодня 14 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... В следующем месяце объём инвестиций Micr...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В следующем месяце объём инвестиций Microsoft в OpenAI превысит $100 млрд

Когда речь ранее заходила об объёме финансирования OpenAI корпорацией Microsoft, всё обычно сводилось к упоминанию о $13 млрд, вложенных в капитал стартапа к началу 2023 года, но фактические затраты главного акционера OpenAI оказались выше. По итогам июня текущего года они превысят $100 млрд, как пояснили представители Microsoft в суде.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Растянувшиеся на три недели слушания уже завершаются, но представителям Microsoft пришлось давать показания в понедельник. Директор корпорации по сделкам Майкл Веттер (Michael Wetter) сообщил суду, что к концу текущего фискального года, который завершится в июне, она накопленным итогом направит на поддержку OpenAI и развитие сопутствующей вычислительной инфраструктуры более $100 млрд. По словам представителя Microsoft, основная часть этих затрат окупится ещё не скоро.

Microsoft даёт показания в суде, поскольку Илон Маск (Elon Musk) в своём иске усмотрел решающее влияние корпорации на решение OpenAI создать коммерческую структуру в своём составе, тем самым отойдя от изначальной благотворительной миссии. На прошлой неделе генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) признался в суде, что корпорация рассчитывала заработать на ранних инвестициях в OpenAI не менее $92 млрд. По состоянию на октябрь прошлого года Microsoft владела акциями OpenAI на общую сумму $135 млрд. После реструктуризации её доля в капитале стартапа составила 27 %.

Из показаний Наделлы также становится ясно, что уже в апреле 2022 года он выражал озабоченность способностью OpenAI превзойти саму Microsoft, хотя революционный для стартапа момент в виде выпуска ChatGPT был отдалён почти на полгода. Наделла сравнивал ситуацию со взаимоотношениями IBM и Microsoft в восьмидесятых годах прошлого века. Распространяя свою операционную систему MS-DOS в качестве приложения к персональным компьютерам IBM, корпорация Microsoft в итоге превзошла партнёра по капитализации и прочим финансовым показателям. Руководство Microsoft ещё в 2022 году выражало беспокойство по поводу возможности OpenAI превзойти своего главного инвестора, а потому настаивало на получении доступа к интеллектуальной собственности, которая будет приносить выгоду и Microsoft напрямую. По словам Наделлы, для Microsoft во взаимоотношениях с OpenAI было важно присутствовать буквально на каждом уровне программного стека.

Технический директор Microsoft Кевин Скотт (Kevin Scott) рассказал в суде, что первый ЦОД, построенный корпорацией для OpenAI, содержал 10 000 ускорителей на базе GPU и создавался на протяжении шести месяцев. Сотрудничество с OpenAI пошло на пользу Microsoft и в том смысле, что последняя научилась строить суперкомпьютеры, заточенные под работу с генеративным ИИ. С 2024 года Microsoft начала открыто называть OpenAI своим конкурентом в сфере разработки ИИ-моделей, а с прошлого года Microsoft начала сотрудничать с конкурентами самой OpenAI типа той же Anthropic. При этом самостоятельные разработки Microsoft в сфере ИИ не получили даже доли той популярности, которыми пользуются модели OpenAI. Наделла признался в суде, что для Microsoft важно оставаться хорошим партнёром и хорошей компанией, предлагающей платформы, придерживаясь центрального направления в развитии без сильных манёвров по сторонам.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft недосчитается десятков миллиардов от OpenAI — условия сделки переписали
Microsoft рассчитывала превратить $13 млрд в $92 млрд на инвестициях в OpenAI
Восемь лет назад Microsoft считала OpenAI бесперспективной — а потом вырастила себе конкурента
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 %
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ
Прибыль Alibaba рухнула на 84 %, но гендир назвал отдачу от ИИ «абсолютно очевидной»
Теги: openai, microsoft, ии, ии-модель, инвестиции
openai, microsoft, ии, ии-модель, инвестиции
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ФБР удалённо сбросило настройки на домашних роутерах в США, чтобы доказать их взлом
Новые процессоры NASA для космоса оказались в 500 раз мощнее современных
Первый в Африке гравитационный аккумулятор построят в ЮАР
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
Google готовит функцию синхронного перевода речи без подключения к интернету 59 мин.
ИИ сможет предугадывать потребности пользователей в ближайшем будущем, считают в Anthropic 2 ч.
Apple всё же допустит автономных ИИ-агентов в App Store, но с ограничениями 2 ч.
К заданию готов: шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman отправился на золото за две недели до релиза 9 ч.
Microsoft исправила ошибку в Windows Autopatch, из-за которой драйверы обновлялись без разрешения 10 ч.
Meta запустила сервис Instants для обмена спонтанными фото без ретуши 11 ч.
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса 11 ч.
Devolver Digital анонсировала The Talos Principle 3 — грандиозный финал трилогии философских головоломок от создателей Serious Sam 11 ч.
«Ваши разговоры не сохраняются»: в WhatsApp появились «Инкогнито-чаты» для приватных бесед с ИИ 13 ч.
Уход Sora открыл дорогу конкурентам: ИИ-генераторы видео Kling AI и AI Video ворвались в топы Apple App Store 13 ч.
В следующем месяце объём инвестиций Microsoft в OpenAI превысит $100 млрд 6 мин.
Китай запустил на орбитальной станции эксперимент с искусственными эмбрионами человека 2 ч.
Технологическую отрасль накрыло цунами увольнений — более 100 тысяч сотрудников потеряли работу с начала года 10 ч.
Apple нарастила продажи в США, тогда как Android-смартфоны потеряли более 14 % 12 ч.
Canon представила полнокадровую беззеркалку EOS R6 V с вентилятором, но без видоискателя 12 ч.
Представлена полнокадровая беззеркалка Sony A7R VI с многослойным 66,8-Мп сенсором — серийную съёмку разогнали до 30 кадров/с 12 ч.
Curator вошла в число крупнейших ИБ-компаний России 12 ч.
Выручка Tencent не оправдала прогнозов, несмотря на успехи игрового бизнеса и ИИ 13 ч.
Прибыль Alibaba рухнула на 84 %, но гендир назвал отдачу от ИИ «абсолютно очевидной» 14 ч.
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники 14 ч.