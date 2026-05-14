Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы

Если первоначальные условия сделки между Microsoft и OpenAI ограничивали обе стороны в выборе альтернативных партнёров, то теперь они пересмотрены, давая больше свободы и самой Microsoft. Желая снизить зависимость от OpenAI, которая становится серьёзным конкурентом, Microsoft уже сейчас планирует поглощение новых ИИ-стартапов для усиления собственных позиций.

По данным Reuters, Microsoft ставит перед собой цель создать передовую ИИ-модель к следующему году, в этом смысле новые кадровые ресурсы ей могут очень помочь. Уже весной этого года Microsoft рассматривала возможность поглощения ИИ-стартапа Cursor, но отказалась от этой идеи из-за опасений по поводу регуляторных препятствий для такой сделки. Сейчас Microsoft рассматривает возможность приобретения небольшого стартапа Inception, который предлагает новый подход к разработке больших языковых моделей. В этот основанный в середине 2024 года стартап Microsoft через свой венчурный фонд уже вложила $50 млн в конце 2025 года.

Конкуренция за перспективные активы в этой сфере достаточно высока. Уместно вспомнить, что xAI Илона Маска (Elon Musk) заключил сделку с Cursor вскоре после того, как Microsoft отказалась от притязаний на этот стартап. Inception за свои активы рассчитывает выручить не менее $1 млрд, и к ним тоже присматривается xAI, помимо Microsoft. Используемый Inception при разработке текстовых моделей метод диффузии позволяет значительно повысить их производительность, но поведение моделей в этом случае сложно предугадывать, и исследователи пока не берутся комментировать, пригоден ли этот метод для создания крупных ИИ-моделей.

