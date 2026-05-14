Anthropic заявила, что ИИ уже пишет более 90 % её кода

Технологические компании как будто объявили состязание, для кого из них искусственный интеллект пишет больше программного кода. И Anthropic, похоже, вырвалась вперёд — ИИ-помощник Claude пишет для неё уже «более 90 %» кода, сообщил финансовый директор компании Кришна Рао (Krishna Rao).

Claude используется в компании не только для этого — он стал почти помощником или цифровым коллегой. Применяют его и в финансовом отделе: ИИ формирует отчётность и генерирует ежемесячные обзоры компании, готовые на 90–95 % и требующие лишь незначительной доработки со стороны человека. Эти показатели не должны казаться угрозой для рынка труда, считает топ-менеджер: ИИ лишь ускоряет производительность человека, и в действительности Anthropic лишь продолжает нанимать новых сотрудников. Повышение производительности даёт сотрудникам больше времени на принятие важных решений, а монотонные и утомительные задачи делегируются ИИ.

Для сравнения, в Google ИИ генерирует 75 % кода, призналась компания в апреле, — в октябре 2024 года этот показатель был 25 %, а в конце 2025 года вырос до 50 %. В Microsoft ИИ пишет от 20 % до 30 % кода; глава Airbnb недавно назвал показатель 60 %. В Snap ИИ генерирует более 65 % нового кода. Следует отметить, что показатели не всегда сопоставимы напрямую: одни относятся к новому коду, а другие к выпускаемому коду или работе с использованием ИИ. Порой создаётся впечатление, что технологические компании считают высокие показатели генерируемого ИИ кода оправданием массовых сокращений.