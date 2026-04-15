Snap объявила о сокращении 1000 человек из-за «достижений в области ИИ»

Акции Snap выросли почти на 7 % после объявления о планах увольнения около 16 % сотрудников. Генеральный директор компании Эван Шпигель (Evan Spiegel) заявил, что достижения в области ИИ помогают сотрудникам работать быстрее и сокращают «рутинную работу». Компания рассчитывает сэкономить более $500 млн благодаря этой оптимизации.

Snap, материнская компания популярной платформы обмена сообщениями Snapchat, планирует перераспределить ресурсы на свои наиболее приоритетные инициативы, включая повышение чистой прибыли. Шпигель сообщил, что сокращение затронет около 1000 сотрудников планируется закрыть не менее 300 вакансий. Ожидается, что затраты на реструктуризацию во втором квартале составят от $95 до $130 млн.

Процесс увольнений, как ожидается, продолжится в третьем квартале и далее, поскольку сокращение должностей регулируется требованиями местного законодательства. Шпигель заявил, что увольнения сократят годовую базу затрат компании более чем на $500 млн ко второй половине 2026 года. Snap прогнозирует в первом квартале выручку в размере $1,5 млрд, что на 12 % больше, чем в прошлом году.

«Прошлой осенью я описал ситуацию в Snap как критически важный момент, требующий нового, более быстрого и эффективного подхода к работе, а также переориентации на прибыльный рост, — заявил Шпигель. — Мы считаем, что стремительное развитие искусственного интеллекта позволяет нашим командам сократить рутинную работу, повысить скорость и лучше поддерживать наше сообщество, партнёров и рекламодателей».

В презентации для инвесторов компания заявила, что испытывает давление со стороны гигантов с большими ресурсами, а также быстро развивающихся стартапов. В условиях растущей конкуренции Snap стремится повысить прибыльность за счёт трансформации на основе ИИ. Социальная платформа планирует распределять работу между небольшими, узкоспециализированными командами, одновременно расширяя возможности агентов ИИ. Сообщается, что ИИ-агенты уже генерируют более 65 % нового кода и обрабатывают более 1 миллиона запросов в месяц.

По словам Шпигеля, в Snap инструменты ИИ успешно используются небольшими командами для достижения «значительного прогресса в нескольких важных инициативах, включая Snapchat+, повышение производительности рекламной платформы и улучшение эффективности нашей инфраструктуры Snap Lite».

Сотрудники Snap в США получат уведомления по электронной почте и могут рассчитывать на получение выходного пособия в размере четырёхмесячной заработной платы, а также медицинского страхования, долевого участия и поддержки в переходе на новую работу. Проживающим в США работникам Snap было предложено перейти на удалённую работу.

«Сегодня мы объявили об организационных изменениях, направленных на более эффективное распределение ресурсов в соответствии с нашими главными приоритетами, поскольку мы продолжаем переориентироваться на прибыльный рост, — сообщил представитель Snap. — Эти решения невероятно сложны, и мы обязуемся поддержать наших коллег, покидающих Snap, в этот переходный период».