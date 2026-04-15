Snap объявила о сокращении 1000 человек из-за «достижений в области ИИ»

Акции Snap выросли почти на 7 % после объявления о планах увольнения около 16 % сотрудников. Генеральный директор компании Эван Шпигель (Evan Spiegel) заявил, что достижения в области ИИ помогают сотрудникам работать быстрее и сокращают «рутинную работу». Компания рассчитывает сэкономить более $500 млн благодаря этой оптимизации.

Источник изображения: 9to5mac.com

Snap, материнская компания популярной платформы обмена сообщениями Snapchat, планирует перераспределить ресурсы на свои наиболее приоритетные инициативы, включая повышение чистой прибыли. Шпигель сообщил, что сокращение затронет около 1000 сотрудников планируется закрыть не менее 300 вакансий. Ожидается, что затраты на реструктуризацию во втором квартале составят от $95 до $130 млн.

Процесс увольнений, как ожидается, продолжится в третьем квартале и далее, поскольку сокращение должностей регулируется требованиями местного законодательства. Шпигель заявил, что увольнения сократят годовую базу затрат компании более чем на $500 млн ко второй половине 2026 года. Snap прогнозирует в первом квартале выручку в размере $1,5 млрд, что на 12 % больше, чем в прошлом году.

«Прошлой осенью я описал ситуацию в Snap как критически важный момент, требующий нового, более быстрого и эффективного подхода к работе, а также переориентации на прибыльный рост, — заявил Шпигель. — Мы считаем, что стремительное развитие искусственного интеллекта позволяет нашим командам сократить рутинную работу, повысить скорость и лучше поддерживать наше сообщество, партнёров и рекламодателей».

В презентации для инвесторов компания заявила, что испытывает давление со стороны гигантов с большими ресурсами, а также быстро развивающихся стартапов. В условиях растущей конкуренции Snap стремится повысить прибыльность за счёт трансформации на основе ИИ. Социальная платформа планирует распределять работу между небольшими, узкоспециализированными командами, одновременно расширяя возможности агентов ИИ. Сообщается, что ИИ-агенты уже генерируют более 65 % нового кода и обрабатывают более 1 миллиона запросов в месяц.

По словам Шпигеля, в Snap инструменты ИИ успешно используются небольшими командами для достижения «значительного прогресса в нескольких важных инициативах, включая Snapchat+, повышение производительности рекламной платформы и улучшение эффективности нашей инфраструктуры Snap Lite».

Сотрудники Snap в США получат уведомления по электронной почте и могут рассчитывать на получение выходного пособия в размере четырёхмесячной заработной платы, а также медицинского страхования, долевого участия и поддержки в переходе на новую работу. Проживающим в США работникам Snap было предложено перейти на удалённую работу.

Источник изображения: unsplash.com

«Сегодня мы объявили об организационных изменениях, направленных на более эффективное распределение ресурсов в соответствии с нашими главными приоритетами, поскольку мы продолжаем переориентироваться на прибыльный рост, — сообщил представитель Snap. — Эти решения невероятно сложны, и мы обязуемся поддержать наших коллег, покидающих Snap, в этот переходный период».

Источник:

Материалы по теме
GoPro уволит 23 % работников, чтобы вернуться к прибыльности
Почти половина из 80 000 уволенных в прошлом квартале сотрудников потеряла работу из-за ИИ
Oracle готовит многотысячные сокращения персонала, чтобы высвободить средства на новые ИИ ЦОД
Еврокомиссия сочла плату WhatsApp за доступ конкурирующих ИИ равносильной запрету
Spotify и звукозаписывающие компании выиграли у Anna’s Archive иск на $322,2 млн, но взыскать эту сумму почти невозможно
Операторы связи и маркетплейсы начали отговаривать россиян от использования VPN
Теги: snapchat+, snapchat, искусственный интеллект, увольнения, оптимизация
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 5 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 9 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 11 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.