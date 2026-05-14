«Несчастны все, кроме руководства»: в Meta✴ рекордно упал моральный дух, несмотря на рекордные прибыли

Моральный дух в Meta✴ достиг исторически низкого уровня накануне сокращения почти 8000 сотрудников, намеченного на 20 мая. Растущий разрыв в оплате труда, принудительный перевод инженеров в ИИ-подразделение и обязательная слежка за действиями сотрудников на корпоративных ноутбуках создали атмосферу, которую 16 нынешних и бывших работников из разных подразделений описали изданию Wired как исключительно мрачную. По словам сотрудника Instagram✴, «несчастны все, кроме руководителей».

Все, кто может позволить себе уйти, надеются попасть под сокращение и получить минимум 16 недель выходного пособия и 18 месяцев оплаченной страховки. Увольнения добавятся к примерно 25 000 сокращений за последние 4 года. Похоже, процветают только те, у кого лучшие компенсационные пакеты и кто непосредственно занят разработкой ИИ.

Второй год подряд Meta✴ урезает долю ежегодных прибавок, выплачиваемых акциями: в феврале — ещё на 5 % после прошлогоднего сокращения на 10 %. Медианная общая компенсация снизилась с $417 400 в 2024 году до $388 200, а акции потеряли около 5 % за год. При этом прибыль компании за I квартал составила почти $27 млрд, общие расходы выросли на 35 % в годовом выражении, до $33,4 млрд, а прогноз капитальных затрат гендиректор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) повысил до диапазона $125–145 млрд. В прошлом году он предложил вознаграждение нескольким ведущим исследователям ИИ до $100 млн в год.

Одновременно с объявлением о сокращениях компания установила на корпоративные ноутбуки обязательную программу Model Capability Initiative (MCI), которая отслеживает вводимый текст и клики сотрудников в США для обучения ИИ-моделей. Отказаться от неё нельзя. Один из сотрудников сообщил, что программой никто не доволен, но выбора нет. Когда работники выразили протест во внутренних чатах, технический директор Эндрю Босворт (Andrew Bosworth), по словам двух сотрудников, унизил несогласных. На этой неделе протестующие расклеили в американских офисах листовки с призывом подписать петицию о прекращении слежки. За пределами США программу не развернули из-за более строгих правил конфиденциальности.

В начале прошлого месяца Meta✴ принудительно перевела не менее 1000 ведущих инженеров в подразделение Applied AI Engineering, а отказавшимся грозило увольнение. В Великобритании часть сотрудников начала собирать подписи за создание профсоюза совместно с организацией United Tech & Allied Workers (UTAW).

В прошлом месяце Цукерберг признал, что ИИ меняет темп работы: проекты, прежде занимавшие месяцы и требовавшие участия десятков человек, теперь выполняются одним-двумя сотрудниками за неделю. По словам источников, вице-президентов оценивают в том числе по степени автоматизации в их подразделениях. Бывший сотрудник назвал ИИ-директивы настоящей причиной падения морального духа в компании.

Подразделение TBD Lab, отвечающее за передовые ИИ-модели, осталось в стороне от хаоса. Топ-менеджер Meta✴ назвал происходящее возможностью, которая выпадает раз в жизни, но признал, что появятся целые подразделения, где автоматизация окажется эффективнее людей. Единственный совет от службы персонала: убедитесь, что ваш личный адрес электронной почты актуален. И ждите.