Microsoft готовит флагманский геймпад Xbox Elite Series 3 с колёсиками и Wi-Fi

Бразильский регулятор Anatel опубликовал изображения готовящегося к выходу игрового контроллера Xbox Elite нового поколения, который получил ряд улучшений — он выйдет наряду с новым компактным геймпадом Xbox Cloud Gaming, о котором стало известно ранее. Об устройстве рассказал ресурс Tecnoblog.net.

Контроллер Xbox Elite Series 3 получил два новых колёсика прокрутки по обе стороны разъёма для наушников — они могут пригодиться для игр вроде Microsoft Flight Simulator или для управления громкостью и игровым чатом. Предусмотрена возможность переключения между локальным и облачным режимами — Xbox Elite Series 3, предположительно, поддерживает прямое подключение к облаку через Wi-Fi, минуя Bluetooth, как и Xbox Cloud Gaming.

Наконец, здесь предусмотрен съёмный аккумулятор — если игрок забыл зарядить его, можно быстро установить новый. К сожалению, ёмкость элемента питания примерно на 500 мА·ч меньше, чем у встроенного в Xbox Elite Series 2. К контроллерам первого и второго поколений возникали некоторые нарекания: часто встречались проблемы с дрейфом стиков и сильным износом материалов — есть надежда, что производитель сделал надлежащие выводы.

Microsoft Xbox Elite Series 3 и Xbox Cloud Gaming пока не были анонсированы официально — возможно, компания представит их на игровом мероприятии, которое состоится 7 июня. Новая глава подразделения Xbox Аша Шарма (Asha Sharma) пообещала преобразить его к лучшему, поэтому сейчас компания явно настроена выпускать качественное игровое оборудование.