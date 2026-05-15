Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Исследователи рассказали, как ИИ Mythos ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Исследователи рассказали, как ИИ Mythos помог взломали новейшую систему защиты памяти Apple

Группа исследователей в области кибербезопасности Calif при помощи модели искусственного интеллекта Anthropic Mythos обнаружила две опасные уязвимости в Apple macOS и за пять дней разработала схему атаки. Сейчас исследователи поделились подробностями взлома, а Apple прокомментировала ситуацию.

Источник изображений: Steve A Johnson / unsplash.com

Источник изображений: Steve A Johnson / unsplash.com

Целью атаки является представленная Apple в минувшем году аппаратная система обеспечения безопасности памяти Memory Integrity Enforcement (MIE), разработанная, чтобы значительно усложнить выполнение эксплойтов, связанных с повреждением памяти. В основе MIE лежит выпущенная в 2019 году технология Arm Memory Tagging Extension (MTE).

«MTE, по сути — система маркировки и проверки меток памяти: каждый выделяемый блок памяти помечается секретным ключом; аппаратные компоненты гарантируют, что все последующие запросы на доступ к памяти будут удовлетворяться только в том случае, если в запросе содержится секретный ключ. Если секретные ключи не совпадают, приложение аварийно завершает работу, и событие регистрируется в журнале. Это позволяет разработчикам оперативно выявлять ошибки повреждения памяти по мере из возникновения», — пояснили в Apple. Компания усовершенствовала MTE, реализовала его с использованием аппаратных компонентов как MIE и встроила эту технологию во все модели iPhone 17 и iPhone Air. Впоследствии Apple развернула эту технологию и на macOS для компьютеров на чипах M5.

«Apple потратила пять лет на разработку [MIE]. Возможно, и несколько миллиардов долларов. Согласно их исследованиям, MIE блокирует все общедоступные цепочки эксплойтов против современных iOS, в том числе недавно опубликованные комплекты эксплойтов Coruna и Darksword. <..> Наша схема оказалась фактически случайным открытием. Брюс Данг (Bruce Dang) обнаружил ошибки 25 апреля. Дион Блазакис (Dion Blazakis) присоединился к Calif 27 апреля. Джош Мейн (Josh Maine) разработал инструменты, и к 1 мая у нас был рабочий эксплойт. Эксплойт представляет собой цепочку [действий для] повышения привилегий на уровне ядра, основанную только на данных и нацеленную на macOS 26.4.1 (25E253). Она начинается непривилегированным локальным пользователем, использует только обычные системные вызовы и заканчивается получением root-оболочки. Процесс реализации включает две уязвимости и несколько методов, нацеленных непосредственно на „железо“ M5 со включённым MIE на уровне ядра», — рассказали в Calif. В процессе работы над проектом модель Anthropic Mythos постоянно оказывала помощь исследователям.

«Mythos Preview — мощная модель: обучившись производить атаки на определённый класс уязвимостей, она умеет обобщать свои знания практически на любую уязвимость этого класса. Mythos быстро обнаружила ошибки, потому что они относятся к известному классу уязвимостей. Но MIE — это новая, лучшая в своём классе система защиты, поэтому автономный её обход может быть непростой задачей. Вот тут и пригодился человеческий опыт. Наши мотивы отчасти состояли в том, чтобы проверить, что можно сделать, когда лучшие модели работают вместе с экспертами. Успешное внедрение эксплойта на основе повреждения памяти ядра против лучших средств защиты за неделю — это примечательно и во многом говорит в пользу такого сочетания», — добавили исследователи.

Материалы своего проекта они привезли в штаб-квартиру Apple Park и рассказали о проблеме непосредственно сотрудникам компании. Подробности эксплойта его создатели не публикуют для широкой публики, чтобы дать компании возможность выпустить обновление и исправить ошибки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Это другое: Пентагон не перестал считать Anthropic неблагонадёжной — но не отказался от передовой ИИ-модели Mythos
Белый дом противится намерениям Anthropic расширить доступ к своей ИИ-модели Mythos
Потенциально опасная ИИ-модель Anthropic Mythos нашла 271 уязвимость в Firefox 150
Модель Claude Mythos от Anthropic помогла взломать macOS, обнаружив и объединив две уязвимости
OpenAI признала утечку данных после шестиминутного взлома TanStack
OpenAI может подать в суд на Apple из-за слабого продвижения ChatGPT
Теги: apple, macos, anthropic, mythos, ии, эксплойт
apple, macos, anthropic, mythos, ии, эксплойт
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
В российской рознице появились белорусские телевизоры General Electronics на базе YaOS и «Салют ТВ», а также без них
Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
В Китае разработали присадку для литий-серных аккумуляторов — они стали вдвое энергоёмче литий-ионных
Исследователи рассказали, как ИИ Mythos помог взломали новейшую систему защиты памяти Apple 18 мин.
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда 34 мин.
Вот это разворот: SAP всё же предоставит ИИ-агентов для локальных ECC и S4/HANA, но при обещании переехать в облако 2 ч.
Продажи пиратского хита Windrose за месяц в раннем доступе Steam превысили два миллиона копий 2 ч.
Модель Claude Mythos от Anthropic помогла взломать macOS, обнаружив и объединив две уязвимости 4 ч.
OpenAI признала утечку данных после шестиминутного взлома TanStack 4 ч.
OpenAI может подать в суд на Apple из-за слабого продвижения ChatGPT 12 ч.
Фильм по The Legend of Zelda выйдет раньше ожидаемого — премьеру опять перенесли 13 ч.
Яростный мультиплеерный шутер Hell Let Loose: Vietnam отправит игроков воевать во вьетнамские джунгли — новый трейлер и дата выхода 15 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6 и 007 First Light 16 ч.
Honda впервые с 1957 года ушла в убыток — электромобильная стратегия дала сбой 8 мин.
Мини-ПК DX-AIPlayer получил ИИ-ускоритель DX-M1 с производительностью 25 Топс 15 мин.
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной 50 мин.
Microsoft готовит флагманский геймпад Xbox Elite Series 3 с колёсиками и Wi-Fi 2 ч.
Марсоход NASA Perseverance сделал бодрое селфи в ореоле солнечных лучей 3 ч.
Сетевой протокол Multipath Reliable Connection (MRC) улучшит производительность и надёжность ИИ-кластеров 3 ч.
США разрешили покупку NVIDIA H200 десяти китайским компаниям, но сделки застопорились 11 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Acer Swift Go 14 AI: в дороге не подведет 12 ч.
Nvidia мчится к капитализации в $6 трлн — за неделю акции выросли на 20 % 14 ч.
Крупнейший солнечный беспилотник совершил рекордный по длительности полёт и пропал в океане 14 ч.