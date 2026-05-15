Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора

Вслед за нашумевшим экшен-хоррором Resident Evil Requiem жертвой пиратов стал ещё один релиз японского издателя и разработчика Capcom — научно-фантастический приключенческий боевик Pragmata.

Источник изображений: Capcom

Напомним, благодаря методу с гипервизором (о его особенностях и опасностях можно прочитать здесь) цифровые флибустьеры получили доступ к Pragmata ещё до релиза, а полноценный взлом задержался почти на месяц.

Как подметил портал DSOGaming, о преодолении защиты Denuvo в Pragmata сообщил хакер voices38, ранее взломавший Doom: The Dark Ages, Resident Evil Requiem и Stellar Blade (буквально на прошлой неделе).

Стоит отметить, что версия Pragmata от voices38 не была полностью освобождена от Denuvo — хакер лишь обошёл защиту, а не удалил её. Поэтому антипиратский механизм всё равно будет работать в фоновом режиме.

События Pragmata разворачиваются в недалёком будущем на лунной исследовательской станции. Космонавту Хью и девочке-андроиду Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума ИИ, контролирующему комплекс, и вернуться на Землю.

Игра предлагает приключение «не от мира сего», парный геймплей (Диана взламывает врагов, Хью стреляет), огромных боссов, высокотехнологичный арсенал и полный перевод на русский язык (текст и озвучка).

Pragmata вышла 17 апреля на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. Игра заслужила «крайне положительные» отзывы в Steam (рейтинг 96 %) и продалась в количестве 2 млн копий за 16 дней.

Теги: pragmata, capcom, приключенческий экшен
