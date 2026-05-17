Мальта стала первой страной, граждане которой бесплатно получат годовую подписку на ChatGPT Plus

OpenAI подписала соглашение с правительством Мальты, по которому все граждане страны получат бесплатный годовой доступ к ChatGPT Plus при условии прохождения курса по использованию ИИ.

Программа стартует в мае и будет расширяться по мере того, как новые участники будут завершать обучение. Курс бесплатный. Воспользоваться предложением смогут и мальтийские граждане, проживающие за рубежом. «Мы превращаем незнакомую концепцию в практическую помощь для наших семей, студентов и работников», — заявил министр экономики Мальты Сильвио Шембри (Silvio Schembri).

Мальта стала первой страной мира, заключившей подобную сделку. Финансовые условия соглашения OpenAI не раскрыла.

ии, chatgpt, openai, чат-бот, искусственный интеллект
