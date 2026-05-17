Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале

Контрактные цены на мобильную DRAM во втором квартале 2026 года продолжили стремительно расти, усиливая давление на производителей смартфонов. Об этом сообщила аналитическая компания TrendForce.

Два крупнейших поставщика памяти из Южной Кореи — Samsung Electronics и SK hynix — выбрали разные подходы к повышению цен. Samsung предпочла резко поднять стоимость за один этап, тогда как SK hynix увеличивает цены постепенно. Окончательные расценки компании, как ожидается, будут утверждены к концу мая.

По оценкам TrendForce, средняя цена памяти LPDDR4X, которая широко используется в смартфонах среднего класса, во втором квартале вырастет на 70–75 % по сравнению с предыдущим кварталом. Более современная LPDDR5X для флагманских устройств подорожает ещё сильнее — на 78–83 %.

Несколько кварталов подряд столь резкого роста цен серьёзно ударили по себестоимости смартфонов. На этом фоне производители могут сократить общий выпуск устройств в 2026 году, а некоторые — даже не выполнить объёмы закупок, зафиксированные в долгосрочных соглашениях с поставщиками памяти в конце прошлого года.

Рост цен уже заставляет бренды пересматривать объёмы памяти в новых моделях. Во флагманском сегменте стандартом становятся 12 Гбайт ОЗУ, тогда как версии с 16 Гбайт встречаются реже. В смартфонах среднего класса производители возвращаются к конфигурациям с 8 Гбайт памяти, а в бюджетных моделях закрепляются варианты с 4 Гбайт.

При этом средний объём оперативной памяти в смартфонах всё равно продолжит расти. TrendForce прогнозирует, что в 2026 году он достигнет 8,5 Гбайт, что примерно на 10 % больше по сравнению с прошлым годом. Главная причина — постепенное исчезновение с рынка устройств с 2 и 3 Гбайт памяти.

Аналитики предупреждают, что давление на отрасль сохранится и в ближайшие кварталы. Производителям смартфонов придётся активнее оптимизировать программное обеспечение, снижать потребление памяти приложениями и переносить часть сервисов в облако, чтобы компенсировать рост затрат на комплектующие.

Теги: память, смартфон, аналитика, dram, trendforce
