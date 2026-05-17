Глава Samsung извинился перед клиентами за последствия забастовки, которая пока не началась

Председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён (Lee Jae-yong) извинился перед клиентами компании по всему миру на фоне трудового конфликта, грозящего крупнейшей забастовкой в истории южнокорейского чипмейкера. Профсоюз планирует остановить работу с понедельника по 7 июня, участие в стачке могут принять до 50 000 человек.

«Я искренне прошу прощения у наших глобальных клиентов за то, что проблемы внутри компании породили беспокойство и подорвали доверие», — сказал Ли журналистам после возвращения из деловой поездки в Японию. Он подчеркнул, что «все в Samsung — одна команда».

Спор касается системы оплаты по результатам труда. Профсоюз требует, чтобы Samsung направлял фиксированные 15 % операционной прибыли на бонусные выплаты и отменил действующий потолок вознаграждений. Компания отвергла привязку бонусов к фиксированной доле прибыли и настаивает на сохранении текущей системы, допускающей неограниченные разовые премии по решению руководства. Ни одна из сторон не пошла на уступки, переговоры зашли в тупик.

Забастовка такого масштаба будет в центре внимания всей полупроводниковой отрасли. По оценкам наблюдателей, прямые и косвенные убытки могут достичь 100 трлн вон ($66,76 млрд), если забастовка затронет подразделения Samsung по производству чипов.