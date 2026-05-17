Тесты прояснили, почему Intel не выпустила Core Ultra 9 290K Plus — в нём нет практического смысла

Intel так и не выпустила процессор Core Ultra 9 290K Plus в обновлённой линейке Arrow Lake, хотя утечки подтверждали его существование. Теперь стала понятна причина отмены. Китайский обозреватель раздобыл инженерный образец и протестировал его: прирост по сравнению с Core Ultra 7 270K Plus составил лишь около 2 % в играх и около 4 % в рабочих приложениях.



Core Ultra 9 290K Plus подобен Core Ultra 285K с той же 24-ядерной конфигурацией из восьми производительных и шестнадцати энергоэффективных ядер, чуть более высокими частотами и поддержкой оперативной памяти DDR5-7200. Подлинность образца подтвердил инструмент бинарной оптимизации Intel, который пока поддерживает только процессоры обновлённой линейки Arrow Lake.

В синтетических тестах в многоядерном режиме отрыв Core Ultra 9 290K Plus заметнее. В CPU-Z процессор 290K Plus обошёл 270K Plus на 2,84 %, тогда как в одноядерном режиме Cinebench R24 разница составила 0,69 %. Среднее преимущество по всем синтетическим нагрузкам — 1,5 %.

В ресурсоёмких задачах Ryzen 9 9950X3D2 от AMD победил везде, кроме симуляции Ansys Fluent, где 290K Plus оказался на 9,3 % быстрее чипа AMD и на 4,6 % быстрее 270K Plus. В среднем по всем тестам 290K Plus превосходил 270K Plus на 6,3 %, однако уступал 9950X3D2 на 8,3 %.

В шести играх при разрешении 1080p средний прирост FPS составил около 2 %. Заметнее всего разница проявилась в Delta Force, где 290K Plus показал на 8,3 % более высокий средний FPS, зато в Black Myth: Wukong и Resident Evil 9 уступил 270K Plus примерно на 1 %. При 1440p отрыв сократился ещё сильнее: в среднем невыпущенный флагман оказался быстрее вышедшего на рынок 270K Plus всего на 1,5 %.

Столь скромные показатели сделали трудным обоснование наценки за процессор уровня Core Ultra 9. Серийные чипы обновлённой линейки Arrow Lake дают хорошее соотношение цены и производительности, и формальный флагман с минимальным превосходством мог бы нарушить баланс всей линейки.