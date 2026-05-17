Сегодня 17 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Тесты прояснили, почему Intel не выпусти...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тесты прояснили, почему Intel не выпустила Core Ultra 9 290K Plus — в нём нет практического смысла

Intel так и не выпустила процессор Core Ultra 9 290K Plus в обновлённой линейке Arrow Lake, хотя утечки подтверждали его существование. Теперь стала понятна причина отмены. Китайский обозреватель раздобыл инженерный образец и протестировал его: прирост по сравнению с Core Ultra 7 270K Plus составил лишь около 2 % в играх и около 4 % в рабочих приложениях.

Источник изображения: intel.com

Источник изображения: intel.com


Core Ultra 9 290K Plus подобен Core Ultra 285K с той же 24-ядерной конфигурацией из восьми производительных и шестнадцати энергоэффективных ядер, чуть более высокими частотами и поддержкой оперативной памяти DDR5-7200. Подлинность образца подтвердил инструмент бинарной оптимизации Intel, который пока поддерживает только процессоры обновлённой линейки Arrow Lake.

В синтетических тестах в многоядерном режиме отрыв Core Ultra 9 290K Plus заметнее. В CPU-Z процессор 290K Plus обошёл 270K Plus на 2,84 %, тогда как в одноядерном режиме Cinebench R24 разница составила 0,69 %. Среднее преимущество по всем синтетическим нагрузкам — 1,5 %.

Синтетические тесты показывают, что Core Ultra 9 290K Plus лишь незначительно превосходит Core Ultra 7 270K Plus, обеспечивая прирост производительности в пределах примерно 0,7–2,8% в зависимости от бенчмарка. Источник изображения: tomshardware.com

Синтетические тесты показывают, что Core Ultra 9 290K Plus лишь незначительно превосходит Core Ultra 7 270K Plus. Источник изображения: tomshardware.com

В ресурсоёмких задачах Ryzen 9 9950X3D2 от AMD победил везде, кроме симуляции Ansys Fluent, где 290K Plus оказался на 9,3 % быстрее чипа AMD и на 4,6 % быстрее 270K Plus. В среднем по всем тестам 290K Plus превосходил 270K Plus на 6,3 %, однако уступал 9950X3D2 на 8,3 %.

Игровые тесты показывают, что Core Ultra 9 290K Plus в 1080p обеспечивает лишь небольшой средний прирост FPS относительно Core Ultra 7 270K Plus, причём заметное преимущество наблюдается только в Delta Force, тогда как в отдельных играх новый чип даже уступает младшей модели. Источник изображения: tomshardware.com

Игровые тесты показывают, что Core Ultra 9 290K Plus в 1080p обеспечивает лишь небольшой средний прирост FPS относительно Core Ultra 7 270K Plus. Источник изображения: tomshardware.com

В шести играх при разрешении 1080p средний прирост FPS составил около 2 %. Заметнее всего разница проявилась в Delta Force, где 290K Plus показал на 8,3 % более высокий средний FPS, зато в Black Myth: Wukong и Resident Evil 9 уступил 270K Plus примерно на 1 %. При 1440p отрыв сократился ещё сильнее: в среднем невыпущенный флагман оказался быстрее вышедшего на рынок 270K Plus всего на 1,5 %.

В 1440p Core Ultra 9 290K Plus демонстрирует минимальное преимущество над Core Ultra 7 270K Plus: средний FPS растёт лишь в отдельных играх, а заметный выигрыш по 1% Low сохраняется главным образом в Delta Force и PUBG. Источник изображения: tomshardware.com

В 1440p Core Ultra 9 290K Plus демонстрирует минимальное преимущество над Core Ultra 7 270K Plus. Источник изображения: tomshardware.com

Столь скромные показатели сделали трудным обоснование наценки за процессор уровня Core Ultra 9. Серийные чипы обновлённой линейки Arrow Lake дают хорошее соотношение цены и производительности, и формальный флагман с минимальным превосходством мог бы нарушить баланс всей линейки.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel Core i9-14900KF разогнали до 9206,34 МГц — это новый мировой рекорд
Apple тестирует производство чипов для iPhone на мощностях Intel
Благодаря спросу на ИИ AMD нарастила долю на рынке серверных CPU, а Intel потихоньку теснит Arm
Samsung собралась выплатить крупные премии лишь половине сотрудников — забастовки не миновать
Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале
США заподозрили Arm в антиконкурентном поведении
Теги: процессор, intel, core ultra, чипы, тестирование
процессор, intel, core ultra, чипы, тестирование
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай и США не заключили крупных сделок в технологическом секторе — это запустило распродажу акций производителей чипов
Тесты подтвердили: Claude Mythos превосходит конкурентов в поиске уязвимостей, но имеет другие слабые места
Дженсен Хуанг стал героем китайских соцсетей, перекусив лапшой и мороженым прямо на пекинской улице
Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса
Konami ограничит доступ к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии
Microsoft расширила поддержку технологии Advanced Shader Delivery на видеокарты AMD 23 мин.
Новая статья: Subnautica 2 — хорошо на дне морском. Предварительный обзор 15 ч.
Acronis представила платформу Cyber Frame — альтернативу продуктам VMware 16 ч.
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11 23 ч.
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий 23 ч.
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 16-05 12:17
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 16-05 00:02
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 15-05 23:44
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 15-05 22:40
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 15-05 19:59
Тесты прояснили, почему Intel не выпустила Core Ultra 9 290K Plus — в нём нет практического смысла 16 мин.
Глава Samsung извинился перед клиентами за последствия забастовки, которая пока не началась 2 ч.
Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1» 3 ч.
Суд Маска против OpenAI превратился в публичную перебранку миллиардеров 3 ч.
Samsung согласилась выплатить крупные премии лишь каждому второму сотруднику — забастовки не миновать 4 ч.
Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале 4 ч.
Samsung готовит петабайтные Nearline SSD — ёмкие, но не слишком надёжные 21 ч.
Геоинженеры Stardust предложили охладить Землю, распылив особый светоотражающий «песок» в стратосфере 21 ч.
США заподозрили Arm в антиконкурентном поведении 23 ч.
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт 23 ч.