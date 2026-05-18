Журналисты показали незаконченный заставочный ролик из отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic

Журналисты портала MP1st обнаружили в открытом доступе черновой вариант заставочного ролика из отменённой версии ремейка знаковой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare.

Напомним, ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic был представлен в сентябре 2021 года и изначально создавался Aspyr Media, но на фоне проблемного производства летом 2022-го перешёл студии Saber Interactive.

С тех пор усилиями редакции MP1st игроки смогли оценить концепт-арт и даже скриншоты прототипа отменённой версии, а теперь в поле зрения журналистов попал заставочный ролик из игры.

Обнаруженное в портфолио бывшего аниматора Aspyr видео длится чуть меньше двух минут и демонстрирует новую сцену из начальной секции игры на борту крейсера «Шпиль Эндара», попавшего под атаку ситхов.

В ролике персонаж игрока и энсин Траск Ульго выходят на связь с капитаном Картом Онаси, прежде чем пробоина начинает затягивать их в вакуум. Благодаря сноровке энсина (нажимает на кнопку закрытия дверей ногой) героям удаётся спастись.

Будучи черновым вариантом, сцена практически полностью лишена деталей и текстур, но подтверждает, что главного героя ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic планировали озвучить (в оригинальной игре протагонист был молчалив).

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic всё ещё жив и сейчас создаётся входящей в состав Saber сербской студией Mad Head Games (Scars Above), которая помогает с разработкой хоррора Clive Barker’s Hellraiser: Revival.