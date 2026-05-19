Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Южнокорейский суд запретил работникам Sa...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку

Уже в этот четверг Samsung Electronics может столкнуться с крупнейшей в своей истории акцией протеста сотрудников, которая охватит до 50 000 работников компании, настаивающих на повышении зарплат и премий. Южнокорейский суд запретил профсоюзу прибегать к действиям, которые приведут к масштабному ущербу для компании или окружающей среды.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Сама по себе забастовка не запрещается, но в её ходе участники должны придерживаться разумных пределов. Согласно предписанию суда, действия участников забастовки не должны представлять угрозу для сотрудников Samsung или приводить к порче оборудования или продукции. Для этого определённые объёмы её выпуска должны поддерживаться, чтобы находящиеся в обработке кремниевые пластины не пришлось списывать в брак. Профсоюзу также запрещено доводить до поломки оборудования или образования чрезмерного количества отходов, блокировать доступ персонала на рабочие места или оставлять работающее оборудование без присмотра, включая выходные и праздничные дни. Ключевой персонал Samsung должен оставаться на своих местах и работать даже в период проведения забастовки, как постановил суд.

Непосредственно переговоры между профсоюзом и руководством Samsung Electronics пока не демонстрируют признаков прогресса. Работодатель готов единовременно выплатить крупную премию избранным сотрудникам, но не собирается снимать ограничение на предельный размер регулярной годовой премии, который сейчас установлен на уровне 50 % от годовой зарплаты сотрудника. Кроме того, профсоюз настаивает, что на выплату премий персоналу нужно направлять до 15 % операционной прибыли на ежегодной основе. Власти страны готовы прибегнуть к экстренному арбитражу и вмешательству в управление компанией, если руководство Samsung Electonics и профсоюз не смогут договориться об условиях, позволяющих сохранить объёмы выпуска продукции в нужных количествах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Правительство Южной Кореи будет пытаться не допустить забастовку сотрудников Samsung
Глава Samsung извинился перед клиентами за последствия забастовки, которая пока не началась
Samsung согласилась выплатить крупные премии лишь каждому второму сотруднику — забастовки не миновать
Глава Seagate уронил акции производителей памяти заявлением о бессмысленности новых фабрик
Intel не хватает старых процессоров — производители ПК вынуждены переходить на дорогие чипы 18A
«Очень серьёзный прорыв»: Intel уверена, что техпроцесс 14A позволит ей снова бросить вызов TSMC
Теги: samsung, samsung electronics, забастовка, южная корея, производство микросхем
samsung, samsung electronics, забастовка, южная корея, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
Предзаказ на китайскую видеокарту Lisuan LX 7G100 с поддержкой более 100 игр стартует 20 мая
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
Xbox открыла портал Xbox Player Voice для сбора отзывов — игроки требуют эксклюзивы и бесплатный мультиплеер 27 мин.
«Если хочется поубивать, идите в Sons of the Forest»: разработчики Subnautica 2 отказались добавлять в игру убийства, но моддеры тут как тут 34 мин.
«Базис» впервые стал лауреатом премии «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике 3 ч.
Конференция Apple WWDC 2026 начнётся 8 июня, уделив особое внимание искусственному интеллекту 6 ч.
Google запустил масштабное обновление иконок своих сервисов — они станут более индивидуальными 6 ч.
Илон Маск проиграл суд против OpenAI — присяжные сочли претензии просроченными 6 ч.
Календарь релизов 18–24 мая: Forza Horizon 6, Zero Parades, Lego Batman и Phonopolis 12 ч.
PS Plus снова подорожает, но не для всех и не везде 15 ч.
«Одно из самых весёлых игровых событий года»: приключенческий экшен Lego Batman: Legacy of the Dark Knight понравился критикам 16 ч.
NVIDIA представила платформу Fleet Intelligence для мониторинга парка ИИ-ускорителей 16 ч.
В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G с селфи-зеркалом у основной 50-Мп камеры — от 33 тыс. рублей 25 мин.
NextEra Energy купит Dominion Energy, превратившись в крупнейшую в мире регулируемую энергокомпанию 50 мин.
Intel и Qualcomm поборются за ИИ-стартап Джима Келлера стоимостью $5 млрд 2 ч.
Спутниковый интернет Starlink подорожал на $5–10 2 ч.
Baikal обещает к 2030 году выпустить «основу суверенных дата-центров» — отечественные ИИ-чипы, совместимые с Nvidia CUDA 2 ч.
Европа снова хочет свой «Шаттл» — французский проект космоплана VORTEX поддержала Германия 2 ч.
Энергия как услуга: Hitachi и X LABS займутся созданием гигаваттных энергетических парков для ИИ ЦОД 3 ч.
Компактный планшет Huawei MatePad Mini стал доступен для предзаказа в России 3 ч.
Intel не хватает старых процессоров — производители ПК вынуждены переходить на дорогие чипы 18A 4 ч.
Учёные получили водород из воды без драгоценных металлов в катализаторах 4 ч.