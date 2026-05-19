Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку

Уже в этот четверг Samsung Electronics может столкнуться с крупнейшей в своей истории акцией протеста сотрудников, которая охватит до 50 000 работников компании, настаивающих на повышении зарплат и премий. Южнокорейский суд запретил профсоюзу прибегать к действиям, которые приведут к масштабному ущербу для компании или окружающей среды.

Сама по себе забастовка не запрещается, но в её ходе участники должны придерживаться разумных пределов. Согласно предписанию суда, действия участников забастовки не должны представлять угрозу для сотрудников Samsung или приводить к порче оборудования или продукции. Для этого определённые объёмы её выпуска должны поддерживаться, чтобы находящиеся в обработке кремниевые пластины не пришлось списывать в брак. Профсоюзу также запрещено доводить до поломки оборудования или образования чрезмерного количества отходов, блокировать доступ персонала на рабочие места или оставлять работающее оборудование без присмотра, включая выходные и праздничные дни. Ключевой персонал Samsung должен оставаться на своих местах и работать даже в период проведения забастовки, как постановил суд.

Непосредственно переговоры между профсоюзом и руководством Samsung Electronics пока не демонстрируют признаков прогресса. Работодатель готов единовременно выплатить крупную премию избранным сотрудникам, но не собирается снимать ограничение на предельный размер регулярной годовой премии, который сейчас установлен на уровне 50 % от годовой зарплаты сотрудника. Кроме того, профсоюз настаивает, что на выплату премий персоналу нужно направлять до 15 % операционной прибыли на ежегодной основе. Власти страны готовы прибегнуть к экстренному арбитражу и вмешательству в управление компанией, если руководство Samsung Electonics и профсоюз не смогут договориться об условиях, позволяющих сохранить объёмы выпуска продукции в нужных количествах.