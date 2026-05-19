Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Электрический Xiaomi YU7 GT стал самым б...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Электрический Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером в истории Нюрбургринга

Китайские автопроизводители используют гоночные трассы для продвижения своей продукции точно так же, как производители процессоров и материнских поддерживают мастеров экстремального разгона. Ещё до начала официальных продаж спортивный электрический кроссовер Xiaomi YU7 GT установил новый рекорд Нюрбургринга в своём классе.

Источник изображения: Weibo

Источник изображения: Weibo

Предыдущий рекорд «северной петли» знаменитой трассы среди серийно выпускаемых кроссоверов принадлежал Audi RS Q8 Performance, он был установлен в 2024 году и измерялся 7 минутами 36,698 секунды. Китайский кроссовер Xiaomi YU7 GT в исполнении Track Package стал новым рекордсменом, пройдя трассу в Германии за 7 минут 34,931 секунды. Ведущий пилот-испытатель Xiaomi Жэнь Чжоуцань (Ren Zhoucan) одновременно стал первым китайским гонщиком, получившим официальный сертификат о прохождении знаменитой немецкой трассы с рекордным результатом.

Кроссовер Xiaomi YU7 GT получил двухмоторную силовую установку совокупной мощностью 990 л.с., которая позволяет набирать максимальную скорость 300 км/ч, но время разгона до 100 км/ч пока держится в секрете. Помимо более эффективных тяговых электродвигателей собственной разработки, этот кроссовер получил продвинутую подвеску с независимым интеллектуальным управлением ходом сжатия и ходом отбоя, а также дифференциал повышенного трения с электронным управлением, который позволяет оптимально распределять тягу между колёсами задней оси. Тяговой батареи ёмкостью 101,7 кВт·ч должно хватить на 705 км пробега в условном цикле CLTC. Официальный дебют Xiaomi YU7 GT намечен на 21 мая текущего года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спортивный кроссовер Xiaomi YU7 GT дебютирует в мае и сможет разгоняться до 300 км/ч
Xiaomi выпустила 600 000 электромобилей всего за 22 месяца
Спортивный электрокроссовер Xiaomi YU7 GT появился в базе MIIT
Дженсен Хуанг надеется, что Китай со временем откроет рынок для Nvidia H200
Xpeng запустила массовое производство роботакси на полностью китайской платформе
SpaceX Dragon доставил на МКС очередную партию грузов и оборудования
Теги: xiaomi, xiaomi yu7, китайские производители, электромобиль, спорткар
xiaomi, xiaomi yu7, китайские производители, электромобиль, спорткар
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
В Китае запущен подводный 24-МВт дата-центр — он работает на энергии ветра и охлаждается океанской водой
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 24 мин.
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей 2 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 2 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 2 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 2 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 2 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 2 ч.
РТК-ЦОД представил модульное решение «Ковчег» для обеспечения полной сохранности данных 4 ч.
«Яндекс» повысил грамотность «Алисы AI» при генерации картинок с русским текстом 6 ч.
Мультяшный экшен Into The Unwell не выйдет в 2026 году — разработчики слишком бурно отпраздновали День вафель 6 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 29 мин.
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу 34 мин.
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229 40 мин.
Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4 42 мин.
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми 2 ч.
Электрический Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером в истории Нюрбургринга 2 ч.
ASML пообещала первые серийные чипы на High-NA EUV уже в этом году 2 ч.
SMILE впервые сфотографирует магнитосферу Земли целиком — европейско-китайская обсерватория уже в космосе 2 ч.
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси 2 ч.
Смартфон Трампа реален — журналисты получили первые T1 Phone для обзоров 2 ч.