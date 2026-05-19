Электрический Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером в истории Нюрбургринга

Китайские автопроизводители используют гоночные трассы для продвижения своей продукции точно так же, как производители процессоров и материнских поддерживают мастеров экстремального разгона. Ещё до начала официальных продаж спортивный электрический кроссовер Xiaomi YU7 GT установил новый рекорд Нюрбургринга в своём классе.

Предыдущий рекорд «северной петли» знаменитой трассы среди серийно выпускаемых кроссоверов принадлежал Audi RS Q8 Performance, он был установлен в 2024 году и измерялся 7 минутами 36,698 секунды. Китайский кроссовер Xiaomi YU7 GT в исполнении Track Package стал новым рекордсменом, пройдя трассу в Германии за 7 минут 34,931 секунды. Ведущий пилот-испытатель Xiaomi Жэнь Чжоуцань (Ren Zhoucan) одновременно стал первым китайским гонщиком, получившим официальный сертификат о прохождении знаменитой немецкой трассы с рекордным результатом.

Кроссовер Xiaomi YU7 GT получил двухмоторную силовую установку совокупной мощностью 990 л.с., которая позволяет набирать максимальную скорость 300 км/ч, но время разгона до 100 км/ч пока держится в секрете. Помимо более эффективных тяговых электродвигателей собственной разработки, этот кроссовер получил продвинутую подвеску с независимым интеллектуальным управлением ходом сжатия и ходом отбоя, а также дифференциал повышенного трения с электронным управлением, который позволяет оптимально распределять тягу между колёсами задней оси. Тяговой батареи ёмкостью 101,7 кВт·ч должно хватить на 705 км пробега в условном цикле CLTC. Официальный дебют Xiaomi YU7 GT намечен на 21 мая текущего года.