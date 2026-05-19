Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде

Американский издатель и разработчик Epic Games объявил о долгожданном возвращении популярной условно-бесплатной королевской битвы Fortnite в магазин приложений App Store по всему миру.

Напомним, Fortnite пропала из Play Store на Android и App Store на iOS ещё в августе 2020 года на фоне введения Epic Games собственной внутриигровой платёжной системы, нарушавшей правила Google и Apple.

В результате растянувшейся на пять лет судебной тяжбы Epic Games добилась отмены комиссии 30 % с транзакций в Play Store, на фоне чего вернула Fortnite в Play Store по всему миру, а теперь настала очередь App Store.

Fortnite вернулась в App Store после того, как Apple заявила Верховному суду США, что «регуляторы по всему миру следят за этим делом, чтобы определить, какую комиссию Apple сможет взимать за покупки на крупных рынках за пределами США».

«Fortnite возвращается в App Store сейчас, потому что мы уверены: как только Apple будет вынуждена показать суду, [как взимает комиссии], власти стран по всему миру положат конец мусорным комиссиям Apple», — не сомневаются в Epic.

Скачать Fortnite могут пользователи App Store по всему миру (в том числе в России), не считая Австралии. В местный магазин игра пока не вернулась, потому что Epic ждёт постановления суда, которое «положит конец противоправным действиям Apple».

Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) у себя в микроблоге заявил, что Fortnite вернулась в App Store по всему миру на заре финального противостояния Epic и Apple в суде.