На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу

Бум систем искусственного интеллекта задрал цены на память, вызвал её дефицит и создал все условия для роста прибыли и выручки производителей памяти. В такой ситуации тем из них, кто ещё не вышел на биржу, было бы грех игнорировать соответствующую возможность. Китайская YMTC по примеру CXMT начала готовиться к выходу на IPO.

Напомним, если CXMT является крупнейшим в Китае производителем DRAM, то YMTC специализируется на твердотельной памяти NAND, хотя это не мешает обеим компаниям независимо интересоваться технологиями выпуска HBM. Как отмечает Bloomberg, подготовку к IPO компания YMTC начала при поддержке местных брокеров Citic Securities и CSC Financial. Это можно считать первым шагом на пути к публичному размещению акций. Непосредственно CXMT о своих намерениях выйти на биржу в Шанхае заявила в начале этого года. Компания рассчитывает привлечь в ходе IPO около $4,2 млрд. О планах YMTC в этой сфере пока судить сложно, но она уже начала подготовку к соответствующему мероприятию.

В условиях ИИ-бума активы производителей памяти весьма привлекательны для инвесторов, поэтому IPO является хорошим способом привлечь необходимые для развития бизнеса финансовые ресурсы. В первом квартале CXMT увеличила выручку в годовом сравнении в восемь раз, а её прибыль в текущем полугодии должна вырасти более чем на 2200 %, если ориентироваться на собственный прогноз компании. Под санкциями США компания YMTC находится с 2022 года, и это помешало Apple начать использовать её память в составе своих устройств, но в условиях дефицита памяти западные производители ПК всё чаще задумываются о закупках таких компонентов именно в Китае.