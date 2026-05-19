Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники На волне ИИ-бума китайский производитель...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу

Бум систем искусственного интеллекта задрал цены на память, вызвал её дефицит и создал все условия для роста прибыли и выручки производителей памяти. В такой ситуации тем из них, кто ещё не вышел на биржу, было бы грех игнорировать соответствующую возможность. Китайская YMTC по примеру CXMT начала готовиться к выходу на IPO.

Источник изображения: YMTC

Источник изображения: YMTC

Напомним, если CXMT является крупнейшим в Китае производителем DRAM, то YMTC специализируется на твердотельной памяти NAND, хотя это не мешает обеим компаниям независимо интересоваться технологиями выпуска HBM. Как отмечает Bloomberg, подготовку к IPO компания YMTC начала при поддержке местных брокеров Citic Securities и CSC Financial. Это можно считать первым шагом на пути к публичному размещению акций. Непосредственно CXMT о своих намерениях выйти на биржу в Шанхае заявила в начале этого года. Компания рассчитывает привлечь в ходе IPO около $4,2 млрд. О планах YMTC в этой сфере пока судить сложно, но она уже начала подготовку к соответствующему мероприятию.

В условиях ИИ-бума активы производителей памяти весьма привлекательны для инвесторов, поэтому IPO является хорошим способом привлечь необходимые для развития бизнеса финансовые ресурсы. В первом квартале CXMT увеличила выручку в годовом сравнении в восемь раз, а её прибыль в текущем полугодии должна вырасти более чем на 2200 %, если ориентироваться на собственный прогноз компании. Под санкциями США компания YMTC находится с 2022 года, и это помешало Apple начать использовать её память в составе своих устройств, но в условиях дефицита памяти западные производители ПК всё чаще задумываются о закупках таких компонентов именно в Китае.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай разгоняет производство памяти: YMTC построит ещё два завода по выпуску NAND
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
CXMT и YMTC пропали из американского «чёрного списка» по ошибке — документ уже исправляют
Мировые поставки OLED-мониторов за год подскочили на 78 % — почти четверть рынка за Asus
Intel и Qualcomm поборются за ИИ-стартап Джима Келлера стоимостью $5 млрд
Intel не хватает старых процессоров — производители ПК вынуждены переходить на дорогие чипы 18A
Теги: ymtc, cxmt, ipo, акции, китайские производители
ymtc, cxmt, ipo, акции, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
В Китае запущен подводный 24-МВт дата-центр — он работает на энергии ветра и охлаждается океанской водой
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом 36 мин.
Московский суд по инициативе Роскомнадзора оштрафовал разработчиков Fortnite на два миллиона рублей 2 ч.
VMware представила превью гипервизора ESXi-Arm Fling для Arm-серверов 2 ч.
Perplexity урезала лимиты для некоторых пользователей из-за злоупотреблений с промокодами 2 ч.
Эксплойт Fabricked тайно ломает аппаратную защиту чипов EPYC со 100-% успехом — AMD уже выпустила патч 2 ч.
Fortnite наконец вернулась в App Store по всему миру, а Epic Games готовится к финальной битве с Apple в суде 2 ч.
Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать 3 ч.
РТК-ЦОД представил модульное решение «Ковчег» для обеспечения полной сохранности данных 4 ч.
«Яндекс» повысил грамотность «Алисы AI» при генерации картинок с русским текстом 6 ч.
Мультяшный экшен Into The Unwell не выйдет в 2026 году — разработчики слишком бурно отпраздновали День вафель 6 ч.
Пользователи Google Pixel пожаловались на пропадающую вибрацию при звонках 41 мин.
На волне ИИ-бума китайский производитель памяти YMTC собрался на биржу 46 мин.
Представлены накладные наушники Marshall Milton с активным шумоподавлением и автономностью до 80 часов за $229 52 мин.
Arctic выпустила высокоэффективные термопрокладки TP-4 54 мин.
Роботы научились копировать человеческие навыки, просто наблюдая за людьми 2 ч.
Электрический Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером в истории Нюрбургринга 2 ч.
ASML пообещала первые серийные чипы на High-NA EUV уже в этом году 2 ч.
SMILE впервые сфотографирует магнитосферу Земли целиком — европейско-китайская обсерватория уже в космосе 2 ч.
Российский спутниковый интернет от «Бюро 1440» заработает в Беларуси 2 ч.
Смартфон Трампа реален — журналисты получили первые T1 Phone для обзоров 2 ч.