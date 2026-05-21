Глава Nvidia признал, что компания сдала китайский рынок конкурирующей Huawei

Из квартального отчёта Nvidia только что стало известно, что в этом году компания не поставила в Китай не единого ускорителя с архитектурой Hopper, хотя годом ранее ей удалось в этой сфере выручить $4,6 млрд. Глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признал, что китайский рынок был фактически сдан конкурирующей Huawei.

Источник изображения: Nvidia

Это заявление он сделал в интервью CNBC. «Спрос в Китае весьма высок. Huawei очень, очень сильна. У них был рекордный год, наверняка исключительно успешным будет и текущий год, а местная экосистема компаний в сегменте чипов хорошо себя чувствует, поскольку мы покинули местный рынок. В значительной мере мы уступили им этот рынок», — пояснил Хуанг. Инвесторам руководство компании предлагает исходить из отсутствия возможности возвращения продукции Nvidia на китайский рынок, но при этом сохраняет намерения воспользоваться такой возможностью при её появлении.

«Мы более чем рады будем обслуживать этот рынок. У нас здесь много клиентов, у нас много партнёров, мы присутствуем здесь на протяжении 30 лет», — отметил глава Nvidia. Говоря об общих тенденциях развития рынка ИИ-инфраструктуры, он пояснил, что свои растущие финансовые возможности Nvidia использует и для поддержки своих поставщиков, чтобы не упираться в ограничения при попытках развивать собственный бизнес. Источники энергии, чипы, инфраструктура, модели и приложения формируют тот «пятислойный пирог», который лежит в основе успеха бизнеса Nvidia и определяет тенденции развития ИИ-отрасли.

Теги: nvidia, huawei, китай, дженсен хуанг, ии
