Nvidia строит вычислительную империю: за 16 месяцев она потратила $90 млрд на сделки и инвестиции

Если проследить за историей недавних сделок Nvidia, она старалась тратить на покупку активов других компаний не более $2 млрд, если не считать сотрудничество с крупными стартапами типа OpenAI, но активность в этой сфере была такой высокой, что за прошлый фискальный год в сумме набежало $47 млрд расходов. В совокупности с четырьмя месяцами текущего года сумма выросла до $90 млрд.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчётность компании и данные PitchBook. Фискальный год в календаре Nvidia завершился 25 января, поэтому данные за четыре месяца текущего года фактически охватывают и май, который ещё не завершился. Спектр направлений инвестиций Nvidia весьма широк, он охватывает более 145 компаний, занятых развитием облачной инфраструктуры и разработкой ИИ-моделей. По сути, Nvidia стремится участвовать в развитии ИИ-экономики не только поставками компонентов и вычислительных систем, но и сопутствующими инвестициями.

В капитал стартапа SiFive, например, Nvidia решила вложиться после того, как компании договорились об обеспечении совместимости разрабатываемых первой чипов с фирменным интерфейсом NVLink второй. Подобные причины позволили Nvidia вложить $2 млрд и в капитал Marvell, разрабатывающей ускорители Trainium для Amazon (AWS). С провайдерами облачных вычислительных ресурсов Nvidia связывают даже более активные инвестиции. С молодыми игроками рынка Nvidia сотрудничает по такой схеме, которая побуждает их закупать больше ускорителей вычислений, но при этом сама Nvidia может арендовать часть этих мощностей для собственных нужд.

По сути, около 40 % операционной прибыли Nvidia по итогам прошлого года было направлено на инвестиции и сделки. Это значительно больше тех 6 % операционного денежного потока, которые на соответствующие нужды направил холдинг Alphabet (Google). Самой крупной сделкой Nvidia в прошлом году стало соглашение с разработчиками чипов Groq, которое потребовало от неё расходов в размере $20 млрд. Стартапы нередко выбирают экосистему Nvidia для разработки своих программных решений, рассчитывая получить средства от этой компании в случае появления у неё заинтересованности.

Кроме того, к концу января Nvidia направила $95 млрд на обеспечение себя сырьём и производственными квотами, которые нужны для выпуска продукции. Сделка с Corning является примером того, как Nvidia поддерживает важных для своей деятельности поставщиков.