Microsoft нашла пару уязвимостей нулевого дня в «Безопасности Windows» и рекомендует срочно обновиться

Microsoft устранила две уязвимости нулевого дня в антивирусной защите «Безопасность Windows» (Windows Defender), которые использовались в реальных кибератаках. Компания выпустила обновления Malware Protection Engine и Antimalware Platform. Накануне Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) внесло обе угрозы в каталог эксплуатируемых уязвимостей (KEV) и обязало федеральные ведомства устранить их до 3 июня.

Источник изображения: microsoft.com

Первая уязвимость, CVE-2026-41091, затрагивает Malware Protection Engine версий 1.1.26030.3008 и старше. Этот модуль защиты от вредоносных программ отвечает за сканирование, обнаружение и удаление угроз в антивирусных и антишпионских продуктах Microsoft. Используя уязвимость злоумышленник, получивший локальный доступ к устройству, может обмануть Defender при работе со ссылками на файлы и выполнить действия с правами администратора.

Вторая уязвимость, CVE-2026-45498, касается Antimalware Platform версий 4.18.26030.3011 и старше. Этот набор инструментов безопасности также применяется в System Center Endpoint Protection, System Center 2012 R2 Endpoint Protection, System Center 2012 Endpoint Protection и Security Essentials. Её эксплуатация позволяет вызвать отказ в обслуживании (DoS) на необновлённых устройствах под управлением Windows.

Microsoft выпустила обновления, закрывающие уязвимости в Microsoft Malware Protection Engine и Microsoft Defender Antimalware Platform: защищёнными считаются версии Malware Protection Engine 1.1.26040.8 и Defender Antimalware Platform 4.18.26040.7 или новее. Компания отметила, что при стандартной конфигурации действия со стороны пользователей обычно не требуются, поскольку антивирусные базы и платформа Defender обновляются автоматически. Тем не менее пользователям и администраторам стоит убедиться, что автообновления Defender включены, и проверить установленные версии Engine и Platform вручную. Для этого необходимо открыть Windows Security, перейти в Virus & threat protection → Protection Updates → Check for updates, затем в Settings → About и сверить номер версии платформы или пакета сигнатур с актуальной.

CISA внесло обе уязвимости в KEV и обязало федеральные гражданские ведомства защитить конечные устройства и серверы Windows за две недели — до 3 июня, как предписывает обязательная операционная директива Binding Operational Directive (BOD) 22-01. «Уязвимости такого типа часто становятся вектором атак для злоумышленников и представляют значительную угрозу для федеральных систем», — предупредило агентство. CISA также рекомендовало применить меры противодействия по инструкциям производителя, следовать указаниям BOD 22-01 для облачных сервисов или прекратить использование продукта, если меры противодействия недоступны.

Теги: microsoft, defender, кибербезопасность, информационная безопасность, уязвимость, windows
