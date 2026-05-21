Работники чипового бизнеса Samsung выбили премии  почти по $340 000 на человека

Буквально в последний момент руководству Samsung Electronics удалось при поддержке властей Южной Кореи предотвратить крупнейшую в истории компании забастовку сотрудников, которые требовали изменения условий ежегодного премирования. В этом году, если прогнозы по величине операционной прибыли Samsung оправдаются, некоторые из них получат премии по $340 000 на человека в среднем.

Подобная сумма получена представителями Bloomberg по итогам расчётов, исходя из ожидаемой величины операционной прибыли Samsung Electronics в этом году. На премирование сотрудников, занятых в производстве чипов, Samsung может направить до $26,6 млрд. Если учесть, что в этой сфере на предприятиях компании занято около 78 000 человек, то каждому в среднем достанется по $340 000. В прошлом году размер годовой премии был более чем в три раза меньше, например. Если премии будут распределяться только среди сотрудников, занятых на производстве именно чипов памяти, то их средняя величина может даже приблизиться к $400 000 на человека.

К слову, не все премиальные выплаты сотрудникам будут осуществляться собственно в денежной форме. Временное соглашение с профсоюзом, которое ещё только предстоит утвердить, подразумевает распределение 10,5 % операционной прибыли в форме акций среди сотрудников, и только 1,5 % в денежной форме. Подобная схема премирования будет действовать на протяжении десяти лет, если прибыль Samsung будет удерживаться на определённом уровне или превышать его. В этом году, как ожидают аналитики, операционная прибыль Samsung должна вырасти в семь раз до $221 млрд.

Премия за 2026 год будет выплачена сотрудникам Samsung в начале 2027 года, и до трети полученных акций они смогут продать сразу, а оставшуюся их часть — поэтапно на протяжении последующих двух лет. Естественно, внука основателя Samsung Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) бум искусственного интеллекта тоже обогатил существенным образом. Его личное благосостояние оценивается в $32 млрд, делая его самым обеспеченным в Южной Корее человеком. Его ближайшие родственники по состоянию на март этого года располагали сообща около $45,5 млрд, находясь на третьем месте среди богатейших семейств Азии.

Теги: samsung, samsung electronics, премия, финансы, производство микросхем
