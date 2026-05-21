Квантовые компании резко подорожали после обещанной поддержки от властей США

Акции компаний, работающих в сфере квантовых вычислений, подскочили на сегодняшних торгах после сообщений о том, что правительство США выделит девяти компаниям $2 млрд в виде грантов и приобретёт доли в их капитале. Крупнейшим бенефициаром станет IBM, которой Министерство торговли США согласилось предоставить $1 млрд. IBM является одним из лидеров в квантовых технологиях, которые позволят решать задачи, недоступные для существующих компьютеров.

Производитель микросхем GlobalFoundries получит от правительства США $375 млн, а другие получатели грантов — D-Wave Quantum, Rigetti Computing и Infleqtion — по $100 млн. Стартап Diraq получит грант в размере $38 млн. Сделки пока официально не завершены. Финансирование поступит в соответствии с «Законом о микросхемах и науке» от 2022 года. На фоне этих сообщений акции IBM подорожали на 6 %, акции D-Wave выросли 16 %, Rigetti подорожала примерно на 13,8 %, а Infleqtion — более чем на 23 %.

IBM подтвердила, что будет сотрудничать с правительством США в разработке первого в Америке специализированного квантового завода, поддерживаемого предложенным грантом в размере $1 млрд. Компания заявила, что эта инициатива «ускорит американские квантовые инновации и позволит обеспечить передовое производство квантовых пластин для широкого круга компаний».

IBM сообщила, что стимулирующие меры США поддержат научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы нового подразделения IBM под названием Anderon, в которое IBM инвестирует дополнительный миллиард долларов в дополнение к миллиардному государственному гранту.

«Компания Anderon, штаб-квартира которой находится в Олбани, штат Нью-Йорк, будет работать как современный завод по производству 300-миллиметровых квантовых пластин, — говорится в пресс-релизе IBM. — Это поможет стране укрепить свои позиции в […] квантовой индустрии, которая, по оценкам, к 2040 году принесёт до $850 млрд экономической выгоды и будет способствовать экономическому росту Америки, а также укрепит национальную безопасность».