Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Квантовые компании резко подорожали посл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Квантовые компании резко подорожали после обещанной поддержки от властей США

Акции компаний, работающих в сфере квантовых вычислений, подскочили на сегодняшних торгах после сообщений о том, что правительство США выделит девяти компаниям $2 млрд в виде грантов и приобретёт доли в их капитале. Крупнейшим бенефициаром станет IBM, которой Министерство торговли США согласилось предоставить $1 млрд. IBM является одним из лидеров в квантовых технологиях, которые позволят решать задачи, недоступные для существующих компьютеров.

Источник изображений: IBM

Источник изображений: IBM

Производитель микросхем GlobalFoundries получит от правительства США $375 млн, а другие получатели грантов — D-Wave Quantum, Rigetti Computing и Infleqtion — по $100 млн. Стартап Diraq получит грант в размере $38 млн. Сделки пока официально не завершены. Финансирование поступит в соответствии с «Законом о микросхемах и науке» от 2022 года. На фоне этих сообщений акции IBM подорожали на 6 %, акции D-Wave выросли 16 %, Rigetti подорожала примерно на 13,8 %, а Infleqtion — более чем на 23 %.

IBM подтвердила, что будет сотрудничать с правительством США в разработке первого в Америке специализированного квантового завода, поддерживаемого предложенным грантом в размере $1 млрд. Компания заявила, что эта инициатива «ускорит американские квантовые инновации и позволит обеспечить передовое производство квантовых пластин для широкого круга компаний».

IBM сообщила, что стимулирующие меры США поддержат научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы нового подразделения IBM под названием Anderon, в которое IBM инвестирует дополнительный миллиард долларов в дополнение к миллиардному государственному гранту.

«Компания Anderon, штаб-квартира которой находится в Олбани, штат Нью-Йорк, будет работать как современный завод по производству 300-миллиметровых квантовых пластин, — говорится в пресс-релизе IBM. — Это поможет стране укрепить свои позиции в […] квантовой индустрии, которая, по оценкам, к 2040 году принесёт до $850 млрд экономической выгоды и будет способствовать экономическому росту Америки, а также укрепит национальную безопасность».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Equal1 представила стоечный квантовый компьютер RacQ
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
Учёные предложили квантовый процессор с подвижными кубитами — он прост в производстве и гибок в работе
Космический мусор всё чаще срывает научные наблюдения спутников на орбите
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Марс разогнал станцию NASA «Психея» на пути к металлическому астероиду и помог откалибровать её научные приборы
Теги: квантовые вычисления, квантовые технологии, акции, правительство сша, инвестиции, ibm
квантовые вычисления, квантовые технологии, акции, правительство сша, инвестиции, ibm
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Первые тесты Lisuan LX 7G100 показали: Китай научился делать GPU для современных игр, но пока небыстрые
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм
Функция Android 17 Continue On позволит переносить задачи между устройствами — у Apple такая есть уже 12 лет 8 мин.
ИИ-модель xAI Grok оказалась невостребованной властями США 9 мин.
Власти отложили введение доплаты за VPN-трафик — Минцифры оказалось не готово 10 мин.
Европейцы обвинили Google, Meta и TikTok в неспособности противостоять мошенникам 2 ч.
ИИ-модель GPT-4.5 преуспела в тесте Тьюринга — её приняли за человека в 73 % случаев, но не всё так просто 2 ч.
CapCut подружат с Gemini — пользователи смогут монтировать видео вообще без навыков 2 ч.
Microsoft нашла пару уязвимостей нулевого дня в «Безопасности Windows» и рекомендует срочно обновиться 2 ч.
Google Cloud Cybershield встал на киберзащиту национальной цифровой инфраструктуры Болгарии 3 ч.
Импортозамещение не помогло: российский рынок ПО вдвое отстал от мирового по темпам роста 5 ч.
На ПК вышла психоделическая шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от студии-разработчика Disco Elysium 5 ч.
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах 6 мин.
Gigabyte представила мощный ноутбук Aorus Master 16 2026 для игр и ИИ 8 мин.
Трёх тайванцев арестовали за контрабанду ускорителей Nvidia в Китай в обход санкций США 56 мин.
Представлен Xiaomi 17 Max — флагман со Snapdragon 8 Elite Gen 5, камерой на 200 Мп и батареей на 8000 мА⋅ч по цене от $630 2 ч.
Квантовые компании резко подорожали после обещанной поддержки от властей США 2 ч.
MSI готовит портативную приставку Claw 8 EX AI+ с графикой Intel Arc G3 Extreme — она показалось в Австралии почти за $1800 2 ч.
Работники чипового бизнеса Samsung выбили премии  почти по $340 000 на человека 2 ч.
AMD запустила массовое производство 2-нм серверных процессоров EPYC Venice на Zen 6 2 ч.
Представлен мощный хакерский мультитул Flipper One — это уже полноценный компьютер на Linux 2 ч.
Blackview ROCK 5 — сверхпрочный смартфон с кемпинговым фонарём, мощным динамиком и батареей на 20 000 мА·ч 3 ч.