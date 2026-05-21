Трёх тайванцев арестовали за контрабанду ускорителей Nvidia в Китай в обход санкций США

До сих пор в попытках контрабанды ускорителей Nvidia в Китай в нарушение экспортных ограничений США подозревались преимущественно выходцы из Китая, граждане Сингапура и Малайзии, но на Тайване подобные дела тоже расследуются. Местные власти арестовали троих подозреваемых, которые пытались подделать документы для контрабанды серверного оборудования с чипами Nvidia в Китай.

Как и в одном из подобных случаев, в деле оказалась замешана продукция Supermicro, но причастность самой компании к преступной схеме не обсуждается тайваньскими правоохранительными органами. Трое подозреваемых, которые были задержаны на Тайване, как полагает следствие, пытались по поддельным документам переправить в материковый Китай партию из примерно 50 серверов на базе ускорителей Nvidia, которые поставляться туда не должны из-за санкций США.

Подозреваемые, по данным следствия, осознавали, что собираются поставлять купленные на Тайване серверы в Китай с нарушением законодательства, но их влекла возможность получения сверхприбыли по такой сделке. Как известно, в США по другому делу о контрабанде серверов в Китай был в начале этого года сначала арестован, а затем отпущен под залог сооснователь Supermicro И Шянь Лио (Yi-Shyan Liaw), причём он так и не признал свою вину. Тайваньское расследование не связано с американским прецедентом, как пояснили компетентные органы острова. Они пока не уточняют, удалось ли подозреваемым осуществить поставку серверного оборудования Supermicro в Китай по поддельным документам, и если это имело место, каким был маршрут поставки. До сих пор Тайвань не прилагал серьёзных усилий к обеспечению масштабного экспортного контроля в интересах США на китайском направлении. Помимо задержки троих подозреваемых, были допрошены несколько свидетелей, а обыски прошли по 12 адресам.