Сегодня 23 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic на следующей неделе завершит п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Anthropic на следующей неделе завершит привлечение $30 млрд, подняв капитализацию за пределы $900 млрд и обойдя OpenAI

Подготовка к IPO никак не мешает крупным ИИ-стартапам продолжать привлечение средств в частном порядке. По данным Bloomberg, компания Anthropic на следующей неделе завершит раунд финансирования, который позволит ей привлечь более $30 млрд и поднять капитализацию за пределы $900 млрд.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображения: Anthropic

Формально, это позволит Anthropic считаться самым дорогим стартапом в мире, опережая OpenAI в текущих показателях капитализации, которые по состоянию на март этого года достигли $852 млрд. Борьба за средства инвесторов между двумя стартапами обостряется, OpenAI намерена подать заявку на IPO буквально в ближайшие дни, если слухи верны.

В случае с новым раундом финансирования Anthropic принять участие в нём должны как уже существующие инвесторы, так и ряд профессиональных участников рынка капитала: Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, Altimeter Capital и Greenoaks Capital Partners. Каждый из них готов инвестировать примерно по $2 млрд. К ним присоединятся и уже существующие инвесторы типа Founders Fund и General Catalyst, в общей сложности Anthropic сможет привлечь более $30 млрд. Подготовка к проведению этого раунда финансирования велась с конца апреля.

Недавно отмечалось, что по итогам второго квартала Anthropic не только выручит $10,9 млрд, но и впервые выйдет на прибыль. К концу следующего месяца приведённая величина годовой выручки Anthropic превысит $50 млрд, по собственным оценкам стартапа. Для сравнения, в июле прошлого года этот показатель достигал лишь $4 млрд. В первом квартале текущего года, по словам генерального директора Дарио Амодеи (Dario Amodei), компания наблюдала 80-кратный рост как приведённой годовой выручки, так и спроса на свои услуги.

Стартап направляет вырученные средства на обеспечение бурного роста вычислительной инфраструктуры. Трёхлетний контракт с конкурирующей xAI по аренде ЦОД Colossus 1 в Мемфисе потребует от Anthropic совокупных затрат в размере $45 млрд. Anthropic также активно потребляет чипы и облачные ресурсы Alphabet (Google). Последняя к тому же намеревается вложить в Anthropic до $30 млрд при достижении определённых условий. Amazon (AWS) уже вложила $5 млрд в Anthropic и собирается направить дополнительные $20 млрд с течением времени. Не уточняется, будут ли Google и AWS участвовать в новом раунде финансирования Anthropic.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic ищет любые мощности для ИИ: в ход могут пойти чипы Microsoft Maia 200
Anthropic намерена завершить текущий квартал с прибылью — впервые в своей истории
OpenAI торопится подать заявку на IPO до конца текущей недели
Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными
Китайские электромобили уже захватили 15 % европейского рынка и вряд ли остановятся
Waymo перестала пускать роботакси на скоростные шоссе в США из соображений безопасности
Теги: openai, anthropic, ии, инвестиции, капитализация
openai, anthropic, ии, инвестиции, капитализация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках
Создан материал для «неисчерпаемой фляги» — он сам добывает воду из воздуха, пока светит Солнце
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят
Глава DeepMind спрогнозировал появление сильного искусственного интеллекта (AGI) к 2030 году 39 мин.
Новая статья: INDUSTRIA 2 — черновая отделка. Рецензия 6 ч.
«Горькое разочарование»: амбициозная пошаговая тактика Warhammer 40,000: Mechanicus 2 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами 8 ч.
Ролевой шутер Witchfire от экс-разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро получит перевод на русский — подробности The Revelations Update 10 ч.
«Болотный лагерь выглядит великолепно»: 20 минут нового геймплея ремейка «Готики» впечатлили фанатов оригинальной игры 11 ч.
Cisco выяснила, почему безупречные на первый взгляд отчёты ИИ о киберинцидентах нельзя принимать на веру 11 ч.
Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками 12 ч.
Google назвала лучшие ИИ-модели для разработки Android-приложений — Gemini проиграл GPT 12 ч.
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 15 ч.
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora 15 ч.
Власти США считают импортные пошлины на полупроводники действенным стимулом к локализации производства чипов 51 мин.
Anthropic на следующей неделе завершит привлечение $30 млрд, подняв капитализацию за пределы $900 млрд и обойдя OpenAI 2 ч.
Google обжаловала решение суда о «покупке» своему поиску места на iPhone 5 ч.
Tesla Cybercab оказался самым экономичным электромобилем в США, опередив соперников почти на треть 7 ч.
Китайские контрактные производители чипов начали поднимать цены на услуги, чтобы урвать свой кусок ИИ-пирога 7 ч.
Huawei придумала, как выпускать SSD на 122 Тбайт без передовой флеш-памяти 9 ч.
Huawei выпустила 122-Тбайт SSD с фирменной технологией DoB 9 ч.
Tesla отзывает тысячи электромобилей Model Y из-за вероятного отсутствия одной наклейки 11 ч.
Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80 12 ч.
Bosch поможет стартапу Humanoid выпускать человекоподобных роботов на ногах и колёсах 13 ч.