Anthropic на следующей неделе завершит привлечение $30 млрд, подняв капитализацию за пределы $900 млрд и обойдя OpenAI

Подготовка к IPO никак не мешает крупным ИИ-стартапам продолжать привлечение средств в частном порядке. По данным Bloomberg, компания Anthropic на следующей неделе завершит раунд финансирования, который позволит ей привлечь более $30 млрд и поднять капитализацию за пределы $900 млрд.

Формально, это позволит Anthropic считаться самым дорогим стартапом в мире, опережая OpenAI в текущих показателях капитализации, которые по состоянию на март этого года достигли $852 млрд. Борьба за средства инвесторов между двумя стартапами обостряется, OpenAI намерена подать заявку на IPO буквально в ближайшие дни, если слухи верны.

В случае с новым раундом финансирования Anthropic принять участие в нём должны как уже существующие инвесторы, так и ряд профессиональных участников рынка капитала: Sequoia Capital, Dragoneer Investment Group, Altimeter Capital и Greenoaks Capital Partners. Каждый из них готов инвестировать примерно по $2 млрд. К ним присоединятся и уже существующие инвесторы типа Founders Fund и General Catalyst, в общей сложности Anthropic сможет привлечь более $30 млрд. Подготовка к проведению этого раунда финансирования велась с конца апреля.

Недавно отмечалось, что по итогам второго квартала Anthropic не только выручит $10,9 млрд, но и впервые выйдет на прибыль. К концу следующего месяца приведённая величина годовой выручки Anthropic превысит $50 млрд, по собственным оценкам стартапа. Для сравнения, в июле прошлого года этот показатель достигал лишь $4 млрд. В первом квартале текущего года, по словам генерального директора Дарио Амодеи (Dario Amodei), компания наблюдала 80-кратный рост как приведённой годовой выручки, так и спроса на свои услуги.

Стартап направляет вырученные средства на обеспечение бурного роста вычислительной инфраструктуры. Трёхлетний контракт с конкурирующей xAI по аренде ЦОД Colossus 1 в Мемфисе потребует от Anthropic совокупных затрат в размере $45 млрд. Anthropic также активно потребляет чипы и облачные ресурсы Alphabet (Google). Последняя к тому же намеревается вложить в Anthropic до $30 млрд при достижении определённых условий. Amazon (AWS) уже вложила $5 млрд в Anthropic и собирается направить дополнительные $20 млрд с течением времени. Не уточняется, будут ли Google и AWS участвовать в новом раунде финансирования Anthropic.