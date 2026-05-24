Micron увеличит объёмы производства DDR4 в четыре раза благодаря расширению своего предприятия в Вирджинии

Модернизация производственной площадки в штате Вирджиния, как стало известно из пресс-релиза Micron Technology на этой неделе, позволит компании приступить к использованию самой передовой технологии на территории США, которая совместима с DDR4. Объёмы выпуска памяти данного типа удастся увеличить в четыре раза, что важно в условиях её дефицита.

Источник изображения: Micron Technology

Напомним, бум искусственного интеллекта сосредоточил спрос на микросхемах DDR5 и HBM, цены на которые взлетели и оставили производителям не так много причин поддерживать большие объёмы выпуска DDR4. Между тем, память последнего типа по-прежнему востребована рынком, а потому модернизация одного из американских предприятий Micron в таком ключе имела смысл. На эти нужды компания направила $2 млрд, из которых $275 млн относятся к средствам, полученным от американских властей в рамках так называемого «Закона о чипах», принятого ещё при Байдене. Выпуск DDR4 на новых линиях в Вирджинии компания начнёт до конца текущего года.

Память DDR4 ещё долго будет востребована производителями оборонных систем, автомобильной и медицинской техники, промышленного и телекоммуникационного оборудования, не говоря уже об аэрокосмической сфере. Решение о прекращении масштабного выпуска DDR4 и LPDDR4 сама Micron приняла ещё в прошлом году, в начале текущего она отправила последние партии такой продукции своим клиентам в потребительском и серверном сегментах. Дальнейший выпуск DDR4 компанией Micron будет сосредоточен на специализированных сегментах рынка, по всей видимости.

Техпроцесс 1α, который Micron внедрила на своём предприятии в Вирджинии, позволяет на 40 % увеличить плотность размещения транзисторов по сравнению с 1z, а также создавать ячейки размером менее 15 нм. При этом он позволяет обходиться более доступным оборудованием для DUV-литографии, а не дорогим для EUV. Техпроцессы 1β и 1γ компания Micron будет использовать для выпуска DDR5, LPDDR5 и HBM. Фактически, новые линии в Вирджинии смогут обеспечить спрос на DDR4 и LPDDR4 со стороны американского рынка. В общей сложности, в ближайшие двадцать лет Micron намеревается направить на расширение производства в США около $200 млрд. Крупные производственные кластеры она строит в штатах Нью-Йорк и Айдахо. В Вирджинии расположится предприятие по упаковке памяти типа HBM.

Теги: micron, micron technology, сша, производство микросхем, ddr4
