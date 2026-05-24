Стартапы массово переходят на Claude Code, а GitHub Copilot теряет позиции

ИИ-помощник Claude Code от Anthropic быстро становится основным инструментом разработки в технологических стартапах, вытесняя Cursor и GitHub Copilot. Как сообщает Business Insider со ссылкой на опрос более двух десятков основателей компаний и венчурных инвесторов, разработчики всё чаще выбирают решение Anthropic для сложных инженерных задач и автономных рабочих процессов.

Интерес инвесторов к этому рынку продолжает расти. Разработчик Cursor, компания Anysphere, недавно заключила соглашение, дающее SpaceX право выкупить её до конца года за $60 млрд, либо получить компенсацию в размере $10 млрд в случае отмены сделки. Одновременно рынок ждёт возможного выхода на биржу Anthropic. Причина ажиотажа проста: генерация кода остаётся одним из самых востребованных и прибыльных применений генеративного ИИ, а компании всё активнее используют такие системы не только для ускорения разработки, но и для автоматизации задач, которые раньше требовали участия целых команд инженеров.

Многие пользователи отмечают, что Claude Code изменил сам подход к программированию. Старший исследователь Venture Studio Forum Мэтью Баррис рассказал, что ещё несколько месяцев назад практически не писал код, а теперь создаёт собственные инструменты, которые раньше пришлось бы заказывать у подрядчиков. По его словам, главное преимущество системы заключается в агентном режиме: Claude способен не просто предлагать фрагменты кода, а самостоятельно продумывать архитектуру решения и пошагово двигаться к результату.

Технический директор биометрического стартапа VaryAI Чжунтянь Ван утверждает, что Claude Code уже используется практически во всех внутренних процессах компании. Если раньше его применяли в основном для написания кода и исправления ошибок, то теперь система помогает с тестированием, развёртыванием, расследованием инцидентов и управлением проектами.

Cursor сохраняет популярность, однако всё чаще воспринимается как вспомогательный инструмент. Генеральный директор медицинского ИИ-стартапа Blueprint Дэнни Фрид считает, что Cursor одним из первых показал возможности ИИ-программирования, но в сложных сценариях агентный подход Claude Code оказался заметно эффективнее.

Схожую оценку даёт глава компании Alma Рами Альхамад. По его словам, Cursor по-прежнему удобен для простых задач, однако серьёзную разработку команда всё чаще доверяет Claude Code. Сейчас значительную часть программного кода в компании создаёт ИИ, а инженеры занимаются проверкой и доработкой результата. Альхамад отмечает, что современные системы уже способны решать задачи, которые ещё полгода назад считались слишком сложными для автоматизации: работать сразу с несколькими репозиториями, учитывать архитектурные ограничения и понимать контекст всей кодовой базы.

Ещё заметнее изменилась роль GitHub Copilot. Несколько лет назад он считался главным игроком на рынке ИИ-помощников для программистов, однако сегодня многие участники отрасли почти не упоминают его среди лидеров. Сооснователь Zafran Security Бен Сери заявил, что Copilot больше не даёт существенных преимуществ по сравнению с новыми решениями.

Впрочем, большинство компаний не ограничивается одним продуктом. Партнёр Costanoa Ventures Тони Лю считает, что споры о том, какой инструмент лучше, постепенно теряют смысл: гораздо важнее то, насколько глубоко ИИ встроен в рабочие процессы. На практике разработчики часто используют сразу несколько систем. Например, студия Mother.tech применяет Claude для написания кода, Codex для локального тестирования, а Gemini — для проверки изменений перед их отправкой в основную ветку проекта.

По словам сооснователя Tenzai Итамара Таля, его команда также комбинирует несколько решений, включая Codex, Vercel и Amp, но отказалась от сервисов для так называемого вайб-кодинга вроде Replit и Lovable. Они хорошо подходят для быстрого прототипирования, однако уступают по безопасности и хуже масштабируются.

Самый показательный пример возможностей Claude Code Таль привёл из собственной практики. Когда во время звонков в Zoom начало мерцать изображение в конференц-зале, команда не стала обращаться в ИТ-службу. Claude Code получил доступ к контроллеру системы, самостоятельно провёл диагностику и примерно за 25 минут обнаружил проблему совместимости оборудования, предложив способ её устранения. По оценке Таля, это позволило сэкономить часы работы специалистов и тысячи долларов. «Разработка никогда не была такой быстрой и динамичной. И кажется, что всё только начинается», — резюмировал он.