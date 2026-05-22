«Дай ему завершить работу»: Anthropic попросила разработчиков не мешать Claude писать и проверять код

Anthropic провела в Лондоне двухдневную конференцию Code with Claude для разработчиков. Почти половина участников призналась, что за последнюю неделю предлагало внести в проект программный код, целиком написанный Claude, причём большинство участников даже не изучали этот сгенерированный код. Компания хочет довести автоматизацию до уровня, при котором ИИ сам проверяет и исправляет собственную работу.

«Кто из вас отправил пул-реквест, целиком написанный Claude, при этом вообще не прочитав код?» — спросил со сцены инженер Anthropic Джереми Хэдфилд (Jeremy Hadfield) на конференции. Зал нервно рассмеялся, но большинство рук осталось поднятыми. Исправления и обновления кода, которые передают на проверку перед включением в основную кодовую базу, всегда были для разработчиков повседневной рутиной. Реакция зала наглядно показала, насколько сильно изменилась эта рутина.

Инструменты на базе больших языковых моделей (LLM) — Claude Code компании Anthropic, Codex компании OpenAI и их аналоги от Google и Microsoft — уже изменили процесс создания программного обеспечения. «Большую часть программного обеспечения в Anthropic теперь пишет Claude», — заявил Хэдфилд. Год назад компания только выпустила Claude 4, который мог писать код лишь частично. После обновлений — Claude 4.6 в феврале и Claude 4.7 в апреле — инструмент превратился в систему, которой разработчики охотно передают повседневные задачи.

Создатель Claude Code Борис Черни (Boris Cherny) обозначил амбиции компании в своём докладе: вместо того чтобы люди давали ИИ запросы и дорабатывали результат, Anthropic хочет, чтобы Claude формулировал запросы сам себе. Если всё пойдёт по плану, разработчики даже не будут видеть сообщения об ошибках: Claude будет тестировать и переделывать код до тех пор, пока всё не заработает. «Ключевой принцип — не мешать Claude. Мы любим говорить: „Дай ему завершить работу“», — добавил инженер Anthropic Рави Тривиди (Ravi Trivedi).

Тривиди показал новую функцию — «сновидения» (dreaming), анонсированную двумя неделями ранее. ИИ-агенты Claude Code — автономные экземпляры ИИ-модели, выполняющие задачи без участия человека, — пишут для себя заметки о конкретных задачах, а система «сновидений» сводит эту информацию воедино, выявляя закономерности и типичные ошибки. Со временем это должно помочь Claude Code лучше разбираться в конкретной кодовой базе и работать с ней эффективнее. Помимо демонстраций Anthropic, на конференции выступили компании, которые перестроили разработку своих продуктов вокруг Claude Code, — Spotify, Delivery Hero, Lovable, Base44 и Monday.com.

Заметной тревоги в зале не чувствовалось, но за пределами конференции настроения были иные. На форумах Reddit и Hacker News разработчики жалуются, что ИИ-инструменты им навязывают менеджеры ради повышения производительности, а на деле объём кода, который приходится проверять, только растёт. «Единственные люди, от которых я слышал, что сгенерированный код — это нормально, — те, кто его не читает», — написал один из разработчиков. Другие говорят, что их навыки программирования ухудшились, а исследователи предупреждают, что ИИ-инструменты могут генерировать небезопасный код.

Технический руководитель направления Claude Кейтлин Лесс (Katelyn Lesse) признала эти опасения, но подчеркнула, что проверенные правила разработки никуда не делись. «Думаю, многие люди и команды сейчас просто упустили их из виду», — сказала она. Соблазн перекладывать на ИИ всё больше задач, включая контроль качества, при этом растёт: по словам Лесс, некоторые технические менеджеры в самой Anthropic измотаны объёмом кода, который их команды теперь создают.

По оценке Лесс, Claude сейчас пишет код примерно на уровне среднего инженера, но для проектирования систем и решения сложных задач по-прежнему нужны опытные специалисты. «Со временем мы хотим, чтобы Claude становился всё лучше во всех видах инженерной работы», — добавила она. Руководитель продукта Claude Анджела Цзян (Angela Jiang) выразилась ещё прямее: «Думаю, конечная цель, к которой мы стремимся, — чтобы Claude, по сути, мог разрабатывать самого себя».