Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... «Дай ему завершить работу»: Anthropic по...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Дай ему завершить работу»: Anthropic попросила разработчиков не мешать Claude писать и проверять код

Anthropic провела в Лондоне двухдневную конференцию Code with Claude для разработчиков. Почти половина участников призналась, что за последнюю неделю предлагало внести в проект программный код, целиком написанный Claude, причём большинство участников даже не изучали этот сгенерированный код. Компания хочет довести автоматизацию до уровня, при котором ИИ сам проверяет и исправляет собственную работу.

Источник изображений: anthropic.com, claude.com

Источник изображений: anthropic.com, claude.com

«Кто из вас отправил пул-реквест, целиком написанный Claude, при этом вообще не прочитав код?» — спросил со сцены инженер Anthropic Джереми Хэдфилд (Jeremy Hadfield) на конференции. Зал нервно рассмеялся, но большинство рук осталось поднятыми. Исправления и обновления кода, которые передают на проверку перед включением в основную кодовую базу, всегда были для разработчиков повседневной рутиной. Реакция зала наглядно показала, насколько сильно изменилась эта рутина.

Инструменты на базе больших языковых моделей (LLM) — Claude Code компании Anthropic, Codex компании OpenAI и их аналоги от Google и Microsoft — уже изменили процесс создания программного обеспечения. «Большую часть программного обеспечения в Anthropic теперь пишет Claude», — заявил Хэдфилд. Год назад компания только выпустила Claude 4, который мог писать код лишь частично. После обновлений — Claude 4.6 в феврале и Claude 4.7 в апреле — инструмент превратился в систему, которой разработчики охотно передают повседневные задачи.

Создатель Claude Code Борис Черни (Boris Cherny) обозначил амбиции компании в своём докладе: вместо того чтобы люди давали ИИ запросы и дорабатывали результат, Anthropic хочет, чтобы Claude формулировал запросы сам себе. Если всё пойдёт по плану, разработчики даже не будут видеть сообщения об ошибках: Claude будет тестировать и переделывать код до тех пор, пока всё не заработает. «Ключевой принцип — не мешать Claude. Мы любим говорить: „Дай ему завершить работу“», — добавил инженер Anthropic Рави Тривиди (Ravi Trivedi).

Тривиди показал новую функцию — «сновидения» (dreaming), анонсированную двумя неделями ранее. ИИ-агенты Claude Code — автономные экземпляры ИИ-модели, выполняющие задачи без участия человека, — пишут для себя заметки о конкретных задачах, а система «сновидений» сводит эту информацию воедино, выявляя закономерности и типичные ошибки. Со временем это должно помочь Claude Code лучше разбираться в конкретной кодовой базе и работать с ней эффективнее. Помимо демонстраций Anthropic, на конференции выступили компании, которые перестроили разработку своих продуктов вокруг Claude Code, — Spotify, Delivery Hero, Lovable, Base44 и Monday.com.

Заметной тревоги в зале не чувствовалось, но за пределами конференции настроения были иные. На форумах Reddit и Hacker News разработчики жалуются, что ИИ-инструменты им навязывают менеджеры ради повышения производительности, а на деле объём кода, который приходится проверять, только растёт. «Единственные люди, от которых я слышал, что сгенерированный код — это нормально, — те, кто его не читает», — написал один из разработчиков. Другие говорят, что их навыки программирования ухудшились, а исследователи предупреждают, что ИИ-инструменты могут генерировать небезопасный код.

Технический руководитель направления Claude Кейтлин Лесс (Katelyn Lesse) признала эти опасения, но подчеркнула, что проверенные правила разработки никуда не делись. «Думаю, многие люди и команды сейчас просто упустили их из виду», — сказала она. Соблазн перекладывать на ИИ всё больше задач, включая контроль качества, при этом растёт: по словам Лесс, некоторые технические менеджеры в самой Anthropic измотаны объёмом кода, который их команды теперь создают.

По оценке Лесс, Claude сейчас пишет код примерно на уровне среднего инженера, но для проектирования систем и решения сложных задач по-прежнему нужны опытные специалисты. «Со временем мы хотим, чтобы Claude становился всё лучше во всех видах инженерной работы», — добавила она. Руководитель продукта Claude Анджела Цзян (Angela Jiang) выразилась ещё прямее: «Думаю, конечная цель, к которой мы стремимся, — чтобы Claude, по сути, мог разрабатывать самого себя».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Тесты подтвердили: Claude Mythos превосходит конкурентов в поиске уязвимостей, но имеет другие слабые места
Anthropic научила Claude вести бухгалтерию, продажи и маркетинг для малого бизнеса
Создатель Claude Code рассказал, что каждую ночь запускает тысячи ИИ-агентов и управляет ими со смартфона
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora
Google усложнила отмену подписок через «Play Маркет»
Теги: ии, claude code, anthropic, ии-агент, claude
ии, claude code, anthropic, ии-агент, claude
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Заряженное ностальгией и ужасами приключение Midnight Souls отправит искать любовь и бороться со стариками 26 мин.
Google назвала лучшие ИИ-модели для разработки Android-приложений — Gemini проиграл GPT 2 ч.
«Дай ему завершить работу»: Anthropic попросила разработчиков не мешать Claude писать и проверять код 2 ч.
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 4 ч.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 5 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 5 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 5 ч.
Техас подал иск против Meta и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки 5 ч.
Red Dead Redemption 2 вошла в тройку самых продаваемых игр за всю историю 6 ч.
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 7 ч.
Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80 2 ч.
Bosch поможет стартапу Humanoid выпускать человекоподобных роботов на ногах и колёсах 2 ч.
Creative представила звуковую карту Sound Blaster AE-X с поддержкой 32-битного звука на 384 кГц 2 ч.
Sparkle выпустила тонкую видеокарту Arc Pro B50 Blower с «турбиной» для рабочих станций 2 ч.
Microsoft потеряла директора по маркетингу, который проработал в компании 35 лет 2 ч.
Hobot выпустила робота-мойщика окон Hobot SP10 с подвижными скребками для кристально чистого результата 3 ч.
Anthropic заплатит SpaceX $45 млрд за аренду ИИ-мощностей xAI 3 ч.
Дата-центры Nebius в США получат топливные элементы Bloom Energy 3 ч.
Зарядка от Valve Steam Controller оказалось травмоопасной — она может ударить током 3 ч.
Работники чипового бизнеса Samsung выбили бонусы до $428 000 — остальные почувствовали себя обделёнными 3 ч.