Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite

Американский издатель и разработчик Epic Games подтвердил планы на движок Unreal Engine 6 ещё в 2025 году, а теперь представил первую игру, которая будет использовать новую технологию.

Источник изображений: Epic Games

Речь идёт о разработанной студией Psyonix мультиплеерной аркаде Rocket League, которая базируется на без пяти минут древнем движке Unreal Engine 3 (вышел в конце 2006 года). Скоро игра получит крупный апгрейд.

Как стало известно в рамках киберспортивного турнира Rocket League Championship Series 2026: Paris Major, в обозримом будущем Rocket League «переедет» на Unreal Engine 6. Анонс сопровождался тизером с кадрами на движке.

Ролик продолжительностью 35 секунд демонстрирует обновлённое окружение и модели машин с кинематографичных ракурсов: «Новая эра. Новый движок. Rocket League. Unreal Engine 6».

В издании PC Gamer остались удивлены, что для первой демонстрации Unreal Engine 6 в Epic Games решили использовать Rocket League, а не Fortnite — свою самую известную и успешную игру.

Стоит отметить, что Fortnite обновление движка требуется куда меньше, чем Rocket League. Популярная королевская битва с конца 2021 года базируется на Unreal Engine 5 — пока что новейшей версии технологии Epic Games.

Unreal Engine 5 дебютировал в 2020 году и заслужил неоднозначную репутацию: графические возможности движка сомнению не подлежат, но производительность и оптимизация игр на UE5 регулярно вызывает вопросы.

Теги: unreal engine 6, epic games, rocket league, psyonix, аркада
