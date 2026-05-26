Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4

Компания «Базис», лидер российского рынка ПО управления динамической инфраструктурой, представила версию 2.4 конструктора платформенных сервисов Basis Automation Studio — модуля, входящего в расширенную версию облачной платформы Basis Dynamix Cloud Control. Свежий релиз предлагает интеграцию со средством защиты виртуализации Basis Virtual Security, гибкую ролевую модель и поддержку работы с внешними системами версионирования через веб-портал.

Basis Automation Studio представляет собой среду автоматизации развёртывания сервисов с инструментами визуального проектирования виртуальной инфраструктуры на основе готовых компонентов и связей между ними. В состав конструктора входит расширяемый каталог шаблонов виртуальных инфраструктур и платформенных сервисов, а также расширяемая библиотека компонентов с образцами популярного ПО — ClickHouse, Consul, Docker, MariaDB, PostgreSQL и других. Алгоритм развёртывания построен на архитектуре TOSCA с использованием языков YAML, Ansible, Python и Bash.

Управление правами и доступом

Одной из ключевых доработок релиза стала интеграция конструктора с решением защиты Basis Virtual Security. Конструктор использует Basis Virtual Security в качестве единого провайдера идентификации, что даёт администраторам возможность централизованно управлять учётными записями и правами доступа пользователей, а также обеспечивает поддержку технологии единого входа (Single Sign-On, SSO). В результате можно централизованно применять политики безопасности, что снижает нагрузку на администраторов, а пользователей платформы избавляет от необходимости вводить учётные данные при переходе между компонентами экосистемы «Базиса».

В Basis Automation Studio 2.4 — в дополнение к имеющейся ролевой модели — была представлена её расширенная версия, которая позволяет тонко настраивать права доступа пользователей: администратор может собирать собственные роли из атомарных разрешений и назначать их в нужном объёме конкретным пользователям. Миграция на новую модель уже выполнена на уровне архитектуры конструктора.

Интеграция с внешними Git-репозиториями

В новой версии Basis Automation Studio появилась возможность загружать компоненты и шаблоны сервисов из Git-репозиториев. Загрузка и обновление компонентов и шаблонов сервисов осуществляется, используя графический интерфейс, по выбранному Git-тегу с возможностью пакетной загрузки. Поддерживаются разные способы аутентификации (пароль, токен). Загруженный компонент шаблон сервиса поддерживает версионирование (с возможностью обновления «вперед и назад»).

Тем самым продолжается развитие веб-портала как единой точки работы с конструктором. Ранее в портал были добавлены инструменты создания и редактирования компонентов и шаблонов. В новой версии конструктора добавилась интеграция с внешними Git-репозиториями. Это позволяет встроить разработку TOSCA-шаблонов в привычные для команд процессы работы с исходным кодом, обеспечить отслеживаемость изменений и упростить совместную работу над каталогом сервисов.

В новом релизе также была добавлена оценка ресурсов для развёрнутых сервисов. Это позволяет пользователям анализировать ресурсные требования сервисов и точнее планировать их эксплуатацию.

«Ключевая задача, которую Basis Automation Studio решает для бизнеса — упрощение процесса развёртывания ИТ-систем и сервисов внутри виртуального ЦОД. Поэтому мы развиваем продукт сразу в нескольких направлениях, связанных с решением этой задачи. В частности, мы уже реализовали централизацию управления доступом через интеграцию с другим нашим продуктом, Basis Virtual Security, а также более гибкое разграничение прав пользователей и включение конструктора в стандартные процессы разработки через поддержку Git в веб-портале», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

Теги: базис, автоматизация, виртуализация, облако, разработка, сделано в россии
