ЕС готовится оштрафовать Google на рекордную сумму по итогам антимонопольного расследования

Евросоюз близок к тому, чтобы оштрафовать Google на крупную сумму в несколько сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

По данным источников газеты, о решении будет объявлено до летних каникул. Сообщается, что это будет самый крупный штраф, который когда-либо назначали в ЕС за нарушение «Закона о цифровых рынках» (DMA) призванного ограничить влияние на рынок крупных технологических компаний.

Расследование Еврокомиссии было начато в марте 2025 года в связи с обвинениями Google со стороны участников рынка в том, что она отдаёт предпочтение собственным сервисам в результатах поиска, что наносит вред конкуренции. Еврокомиссия больше заинтересована в обеспечении соблюдения законодательства, чем в наложении штрафов, заявил пресс-секретарь Томас Ренье (Thomas Regnier) в электронном письме агентству Reuters, добавив, что несмотря на переговоры об урегулировании спора, регулятор настроен очень решительно и «без колебаний перейдёт к следующим шагам как можно скорее».

В свою очередь Google заявила о стремлении урегулировать разногласия с европейским регулятором, хотя и подвергла критике жёсткие рамки местного законодательства. «Изменения, которые мы уже внесли в поиск в рамках DMA, представляют собой самое большое ухудшение в истории продукта, создавая второсортный опыт для европейцев в пользу нескольких заинтересованных недовольных пользователей», — заявил представитель компании.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия сообщила, что дала Google немного больше времени на внесение изменений в поисковую систему для обеспечения соответствия нормативным актам, чтобы снять напряжённость из-за того, предыдущее предложение компании не удовлетворило её требованиям.