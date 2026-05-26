Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети ЕС готовится оштрафовать Google на рекор...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ЕС готовится оштрафовать Google на рекордную сумму по итогам антимонопольного расследования

Евросоюз близок к тому, чтобы оштрафовать Google на крупную сумму в несколько сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования, сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa/unsplash.com

По данным источников газеты, о решении будет объявлено до летних каникул. Сообщается, что это будет самый крупный штраф, который когда-либо назначали в ЕС за нарушение «Закона о цифровых рынках» (DMA) призванного ограничить влияние на рынок крупных технологических компаний.

Расследование Еврокомиссии было начато в марте 2025 года в связи с обвинениями Google со стороны участников рынка в том, что она отдаёт предпочтение собственным сервисам в результатах поиска, что наносит вред конкуренции. Еврокомиссия больше заинтересована в обеспечении соблюдения законодательства, чем в наложении штрафов, заявил пресс-секретарь Томас Ренье (Thomas Regnier) в электронном письме агентству Reuters, добавив, что несмотря на переговоры об урегулировании спора, регулятор настроен очень решительно и «без колебаний перейдёт к следующим шагам как можно скорее».

В свою очередь Google заявила о стремлении урегулировать разногласия с европейским регулятором, хотя и подвергла критике жёсткие рамки местного законодательства. «Изменения, которые мы уже внесли в поиск в рамках DMA, представляют собой самое большое ухудшение в истории продукта, создавая второсортный опыт для европейцев в пользу нескольких заинтересованных недовольных пользователей», — заявил представитель компании.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия сообщила, что дала Google немного больше времени на внесение изменений в поисковую систему для обеспечения соответствия нормативным актам, чтобы снять напряжённость из-за того, предыдущее предложение компании не удовлетворило её требованиям.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый поиск Google оказался капризным: из-за ИИ запросы «стой» и «игнорируй» ломают выдачу
Google обжаловала решение суда о «покупке» своему поиску места на iPhone
Европейцы обвинили Google, Meta✴ и TikTok в неспособности противостоять мошенникам
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии
Рост российского ИТ-сектора закончился — отрасль недосчиталась 60 млрд рублей в прошлом году
Теги: google, евросоюз, штраф, поисковые системы, антимонопольное расследование
google, евросоюз, штраф, поисковые системы, антимонопольное расследование
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
За месяц игроки Diablo II: Resurrected создали почти два миллиона чернокнижников — статистика дополнения Reign of the Warlock
Huawei рассекретила флагманский мобильный процессор Kirin 2026 с двухслойной архитектурой
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam
ЕС готовится оштрафовать Google на рекордную сумму по итогам антимонопольного расследования 16 мин.
Accenture и OneView Commerce получили контракт на замену скандально известного ПО Fujitsu Horizon для Почты Великобритании 8 ч.
Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии 9 ч.
Konami показала 50 минут геймплея Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на PS5 — фанаты в восторге 11 ч.
Календарь релизов 25–31 мая: 007 First Light, Paralives, Mina the Hollower и WoT: Heat 12 ч.
Trump Mobile запустила расследование утечки личных данных покупателей смартфона T1 12 ч.
Фанаты призвали Sony сделать Destiny 3 — петицию поддержали больше 180 тысяч человек 12 ч.
Рост российского ИТ-сектора закончился — отрасль недосчиталась 60 млрд рублей в прошлом году 14 ч.
Copilot вернулся в Windows 11 в виде боковой панели, которая потеснит все остальные окна 14 ч.
Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи 15 ч.
MediaTek намекнула на выход в сегмент Windows-ноутбуков в преддверии Computex 2026 11 мин.
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением 12 мин.
Новая статья: Обзор и тест процессорного кулера PCCooler RZ700D: битва башен 5 ч.
Tryx представила жидкостный кулер Holo с голографическим дисплеем 6 ч.
Со своим можно: в РФ готовы разрешить строить ЦОД, если они самообеспечатся энергией 6 ч.
Совокупная мощность строящихся ЦОД в мире удвоилась всего за год и достигла 31,7 ГВт 7 ч.
Honor представила смарт-часы Watch 6 Plus с автономностью до 17 дней и ценой от $191 9 ч.
Oppo представила внешний дисплей на магните для смартфонов — чтобы делать селфи и групповые фото 12 ч.
ИИ-бум разогнал рынок флеш-памяти — выручка топ-5 производителей NAND взлетела на 83,7 % 13 ч.
Samsung начнёт выпускать в Китае 286-слойную память 3D NAND 14 ч.