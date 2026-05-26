Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Nvidia Vera разгромил лучшие Intel Xeon ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nvidia Vera разгромил лучшие Intel Xeon и AMD EPYC в тестах серверных CPU

Компания Phoronix провела тестирование новейшего процессора Nvidia Vera, которое продемонстрировало впечатляющие достижения Nvidia в разработке специализированных процессоров. Результаты тестов показывают, что эта платформа на базе архитектуры Arm достаточно мощна, чтобы превзойти новейшие модели Intel Xeon и AMD EPYC в секторе центров обработки данных (ЦОД).

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Процессор Vera оснащён 88 специализированными ядрами Arm v9.2 Olympus, обеспечивающими 176 вычислительных потоков благодаря физическому разделению ресурсов. Эти специализированные ядра поддерживают нативную обработку FP8, что позволяет выполнять определённые задачи ИИ непосредственно на процессоре с использованием 6×128-битной реализации SVE2.

Это первый кастромный процессор Nvidia, специально разработанный для агентных систем. Он обеспечивает оркестрацию, вызов инструментов, RL-нагрузки, анализ данных, «песочницы» для агентов и другие возможности, специфичные для ИИ-нагрузок. Процессор предназначен для ИИ-лабораторий, облачных провайдеров и компаний, масштабно работающих с агентными ИИ-системами.

Чип обеспечивает пропускную способность памяти 1,2 Тбайт/с и поддерживает до 1,5 Тбайт памяти LPDDR5X в формфакторе SOCAMM2. Технология Scalable Coherency Fabric второго поколения обеспечивает пропускную способность 3,4 Тбайт/с, соединяя ядра на едином монолитном кристалле и устраняя проблемы с задержкой, характерные для чиплетных архитектур.

Для сравнения Phoronix протестировала процессоры Intel Xeon Granite Rapids 6980P, а также чипы AMD EPYC Turin и Turin Dense, такие как AMD EPYC 9755, 9575F и 9475F. Также в тест были включены результаты процессоров Nvidia первого поколения Grace на базе ядер Arm Neoverse V2. Nvidia разрешила проводить на своём чипе только определённый набор тестов, включая стандартные рабочие нагрузки, такие как компиляция кода, производительность потоковой памяти, кодирование видео, Python/Java и производительность баз данных.

Источник изображения: phoronix.com

Источник изображения: phoronix.com

По результатам геометрического среднего всех тестов, процессор Nvidia Vera занял первое место, показав почти на 11 % лучшие результаты, чем самые передовые разработки AMD, и примерно на 55,3 % лучшие, чем лучшие односокетные конфигурации Intel Xeon. Свежий чип от Nvidia показал себя лучше, чем конкуренты в двухсокетных конфигурациях, что говорит прежде всего о проблемах масштабирования некоторых рабочих нагрузок на нескольких сокетах.

Представленные ограниченные результаты ставят Nvidia Vera выше любой архитектуры на базе Arm, с TDP 450 Вт для процессора и 50 Вт для пула памяти объёмом 768 Гбайт. Прогнозируется, что Nvidia продаст процессоров Vera и Grace на сумму около $20 млрд, охватив общий потенциальный рынок в $200 млрд своими автономными предложениями. Такой подход потенциально может вывести компанию в число крупнейших производителей процессоров как в этом году, так и в последующие годы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Основатель Nvidia подчеркнул, что в прогноз по сегменту CPU на сумму $200 млрд входит китайский рынок
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн
Nvidia захватила рынок ИИ-ускорителей и теперь идёт за рынком CPU — Intel и AMD под ударом
MediaTek намекнула на выпуск первого чипа для Windows-ноутбуков в преддверии Computex 2026
Вслед за Samsung угроза забастовки персонала нависла над TSMC
Акции Qualcomm за последний месяц подорожали почти на 75 %
Теги: nvidia vera, intel xeon, amd epyc, бенчмарк, тестирование, дата-центры
nvidia vera, intel xeon, amd epyc, бенчмарк, тестирование, дата-центры
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Учёные предложили засеять марсианские пещеры летающими «одуванчиками», которые доставит робот-мокрица
Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё
Особенности и цена умного кольца Oura Ring 5 раскрыты в преддверии анонса
Глава Take-Two объяснил, почему отказывается признавать Red Dead Online упущенной возможностью 22 мин.
Власти США начали считать протесты против ИИ и ЦОД проявлением «антитехнологического экстремизма» 2 ч.
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи 2 ч.
«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов 2 ч.
Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр 2 ч.
В популярной ОС для роботов обнаружена уязвимость, позволяющая перехватывать управление 3 ч.
«Роскомнадзор» заявил, что не собирает IP-адреса россиян у операторов связи 3 ч.
В Spotify теперь можно прослушивать статьи из журналов 3 ч.
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков? 3 ч.
С выходом нового патча для Escape from Tarkov игроки могут посетить «Ледокол» — атмосферную PvE-карту 5 ч.
Ящерица из Сахары подсказала учёным колёса для марсоходов, не вязнущие в песке 3 мин.
Xiaomi: в первом квартале 2026 года поставки смартфонов рухнули на 20 %, зато электрокары продаются хорошо 41 мин.
Стартовали российские продажи наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro за 15 999 рублей и более доступных Space 2 2 ч.
Caviar превратила iPhone 17 Pro Max в золотой «трампофон» за $10 500 2 ч.
Honor представила наушники-клипсы Earbuds Clip Pro с автономностью до 47 часов и ценой $88 3 ч.
99 % руководителей компаний не исключают сокращений из-за ИИ 3 ч.
Acer готовит портативную консоль Predator Atlas 8 на платформе Intel Arc G3 3 ч.
Власти России отложили платную регистрацию смартфонов по IMEI 3 ч.
Выручка xFusion, отделившейся из-за санкций от Huawei, за четыре года выросла шестикратно на фоне поддержки ИИ-отрасли государством 5 ч.
Европейский Arm-процессор SiPearl Rhea1 для суперкомпьютеров стал на шаг ближе к массовому выпуску 6 ч.