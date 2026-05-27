Xiaomi теперь теряет по $5600 на каждом проданном электромобиле — в шесть раз больше, чем годом ранее

Китайская компания Xiaomi является молодым по меркам отрасли автопроизводителем, поэтому её финансовые показатели меняются довольно резко по сравнению с крупными игроками рынка. Если год назад она на каждом продаваемом электромобиле теряла по $900, то в первом квартале текущего года эти убытки выросли до $5600.

Строго говоря, подобная методика расчётов не обеспечивает полной достоверности, поскольку в качестве исходных данных берётся сумма операционных убытков всего подразделения Xiaomi, отвечающего за электромобили и ИИ-инновации. Выделить показатели сугубо электромобильного бизнеса проблематично, поэтому приходится лишь условно принимать, что на каждый выпущенный в прошлом квартале электромобиль Xiaomi понесла $5600 убытков. При сумме выручки от реализации 80 856 электромобилей около $2,8 млрд операционные убытки подразделения достигли $457 млн. Средняя цена реализации электромобиля Xiaomi в первом квартале текущего года составила $34 600.

Фактически, в первом квартале этого года Xiaomi смогла на 6,6 % увеличить объёмы поставок электромобилей, хотя и свернула производство первого поколения SU7. По состоянию на 6 мая Xiaomi успела получить более 80 000 подтверждённых заказов на рестайлинговую версию SU7. Кроссовер YU7 за десять месяцев своего присутствия на рынке смог разойтись тиражом 232 000 экземпляров, гамму недавно пополнила спортивная версия YU7 GT, которая ещё до своего дебюта стала рекордсменом Нюрбургринга среди серийно производимых кроссоверов.

Очевидно, подготовка к выпуску новых моделей вынудила Xiaomi пожертвовать нормой прибыли, которая в прошлом квартале снизилась с 23,2 до 20,1 % в годовом сравнении. Помимо конъюнктурных изменений, данную динамику Xiaomi объяснила и ростом затрат на закупку комплектующих. За апрель в отдельности компания смогла реализовать 36 702 электромобиля — на 28,4 % больше, чем годом ранее.