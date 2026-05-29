Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman уже стал хитом — полтора миллиона проданных копий за первый день

Шпионский боевик 007 First Light стал для разработчиков из датской студии IO Interactive первым за 14 лет отклонением от серии Hitman. Эксперимент выдался удачным — раскрыта информация о стартовых продажах.

Как стало известно, продажи 007 First Light по всему миру превысили 1,5 млн копий — вершина покорилась проекту за 24 часа с момента официального релиза. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Стоит отметить, что старт продаж 007 First Light начался за девять месяцев до релиза — игра была доступна для предзаказа. Кроме того, полноценному выпуску предшествовал 24-часовой период раннего доступа для первых покупателей.

«Полтора миллиона копий продано! Спасибо, что появились на запуске 007 First Light, за ваш неугасаемый энтузиазм и за ваши впечатления от игры», — поблагодарили сообщество в IO Interactive.

В 007 First Light знаменитый секретный агент предстанет в виде изобретательного и иногда бесшабашного курсанта, который получает предложение вступить в возрождённую программу «00».

Игра предлагает переосмысление истории становления Джеймса Бонда, захватывающее шпионское приключение в невероятно красивых уголках планеты, широту геймплейных возможностей и текстовый перевод на русский язык.

007 First Light вышла 27 мая на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а летом доберётся до Nintendo Switch 2. Игра заслужила 87−89 % от критиков и 91 % от пользователей Steam («очень положительные» отзывы).