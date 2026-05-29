Обделённые сотрудники Samsung оспорят в суде огромные премии для чипмейкеров

Ещё до заключения сделки по новой структуре премиальных выплат между крупнейшим профсоюзом сотрудников и руководством Samsung Electronics стало известно, что профессиональное объединение Samsung Electronics Co Union (SECU) выражает несогласие с её условиями. Теперь его представители подтвердили, что будут оспаривать сделку в суде.

Источник изображения: Samsung Electronics

Альтернативный профсоюз SECU охватывает примерно 13 000 сотрудников, причём преимущественно из подразделений Samsung, занятых в производстве смартфонов, телевизоров и бытовой техники. Им новая сделка другого профсоюза с руководством особой выгоды не сулила, поскольку основные бонусы должны достаться тем специалистам, которые заняты в производстве чипов. Разрыв между размерами годовых премий сотрудников различных подразделений Samsung может измеряться стократной пропорцией, поэтому оставшиеся не у дел сотрудники стараются бороться за свои права.

Законный представитель SECU подаст судебный иск на следующей неделе с целью заблокировать реализацию сделки по реформированию системы премирования сотрудников Samsung, а суд в Южной Корее должен будет вынести свой вердикт по делу в течение месяца. В любом случае, премии за этот год сотрудникам Samsung будут выплачиваться только в следующем, поэтому фактически судебное разбирательство пока никому не помешает. Если же представляющие меньшинство сотрудников Samsung профессиональные объединения начнут требовать более справедливого распределения премий, то финансовая нагрузка на бизнес в итоге может возрасти.

Теги: samsung, samsung electronics, забастовка, производство микросхем, профсоюз
