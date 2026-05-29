Группа инвесторов влезла в долги на $36 млрд, чтобы купить чипы Google TPU для Anthropic

OpenAI не одинока в своих многочисленных кольцевых сделках, в которых деньги многократно передаются друг другу, а сама компания не несёт особой ответственности за их использование. По данным Bloomberg, финансирование нужду конкурирующей Anthropic тоже осуществляется силами сторонних инвесторов с привлечением заёмных средств.

Источник изображения: Google

В частности, сообщается о намерениях Apollo Global Management и Blackstone Inc. привлечь дополнительных инвесторов для направления $36 млрд заёмных средств на покупку для нужд Anthropic ИИ-чипов Google TPU. Последние не достанутся в собственность стартапа, а будут всего лишь арендованы, а значительную часть финансовых ресурсов в этой схеме готова предоставить компания Broadcom. По сути, подобная сделка станет крупнейшей в своём роде, если она состоится.

Руководство Anthropic не стесняется признаться, что компания испытывает нехватку вычислительных ресурсов в условиях бурного развития отрасли ИИ, спрос на её услуги сейчас заметно превышает возможности стартапа. По всей видимости, аренда ИИ-чипов Google TPU является одним из вероятных способов решения этой проблемы. Anthropic также договорилась с xAI (SpaceX) об аренде ЦОД Colossus в штате Теннесси, хотя на днях и выяснилось, что срок аренды пока ограничен 180 днями.

Apollo и Blackstone продадут часть долговых обязательств по обсуждаемой сделке, но основная их сумма останется под их контролем. На этой неделе стало известно, что Anthropic удалось привлечь $65 млрд и поднять свою капитализацию до внушительных $965 млрд, которые позволяют формально говорить о преимуществе над OpenAI. Традиционно кредитные и лизинговые схемы при развитии инфраструктуры ИИ использовались для покупки крупных партий GPU, но ничто не мешает применить такую практику и в отношении TPU. Как ожидается, полученные в лизинг чипы Anthropic собирается использовать на своих площадках в Нью-Йорке, Техасе, Луизиане и Индиане. Broadcom в этой сделке выступает в роли своего рода поручителя, поскольку далёкие от специфики ИИ-отрасли кредиторы могут не доверять стартапу Anthropic при попытках прямого заимствования средств. Поставки чипов будут осуществляться поэтапно.

Облигации, за счёт которых будет финансироваться сделка, поделены на три серии. Две первые (A1 и A2), в рамках которых будет привлечён в общей сложности $31 млрд, будут обладать более высоким приоритетом с точки зрения порядка выплаты дохода. Ещё $4,5 млрд будут привлечены через выпуск облигаций менее приоритетной серии B. Структура сделки подразумевает, что если Anthropic не сможет погасить стоимость полученных чипов за счёт лизинговых платежей, то специально созданная под этот проект компания попытается распределить среди кредиторов средства, вырученные от продажи чипов. Если вырученной суммы не хватит для полного покрытия долга, недостающую сумму держателям облигаций серий A1 и A2 доплатит Broadcom.

Теги: anthropic, tpu, google, ии-чип, финансы
