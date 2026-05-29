Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Экспансия ИИ-агентов разгонит рынок памя...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Экспансия ИИ-агентов разгонит рынок памяти до $1,28 трлн в 2027 году

Представители TrendForce стараются держать руку на пульсе рынка, и если какие-то тенденции позволяют пересмотреть прогноз по его ёмкости, то это делается незамедлительно. Ранее эксперты считали, что в следующем году оборот рынка памяти ограничится $842,7 млрд, но с учётом наблюдаемой экспансии ИИ-агентов они теперь поднимают прогноз до $1,28 трлн.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По сути, как отмечается в пресс-релизе TrendForce, оборот мирового рынка памяти в следующем году вырастет на 44 %. В текущем году данный фактор тоже окажет влияние на рынок памяти, его ёмкость в денежном выражении достигнет $889,3 млрд вместо прежних заложенных в прогноз $551,6 млрд. Ориентированные на инференс ИИ-модели всё более активно используют память, не только при обращении к кешу, но и из-за увеличения окон контекста. Спрос на микросхемы памяти DRAM и HBM при этом возрастает.

Кроме того, соотношение количества CPU и GPU в инфраструктуре ИИ начиняет меняться с прежних «1:8» на «1:4» или ещё более высокое. Например, стойка Nvidia NVL72 уже поддерживает соотношение «1:2». Поскольку серверным системам требуется всё больше центральных процессоров, спрос на модули оперативной памяти, которые необходимы для их работы, тоже растёт.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

При этом цены на память продолжат расти, хотя бы по причине нехватки кремниевых пластин. Всё это будет способствовать опережающему росту выручки от реализации микросхем памяти. Так, сегмент DRAM в этом году в денежном выражении вырастет на 303 % до $618,7 млрд, как ожидают в TrendForce. При этом в следующем году оборот рынка DRAM увеличится только на 46 % до $903,3 млрд. Сегмент NAND в этом году вырастет в денежном выражении на 280,7 % до $270,6 млрд. В следующем году он прибавит в выручке 40,2 % до $379,4 млрд. Если память типа HBM остаётся слишком дорогой, а классические HDD слишком медлительными, то твердотельная память для развития текущей конъюнктуры рынка ИИ подходит лучшим образом.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Sandisk уверены: главным компонентом ИИ-инфраструктуры станет память, а не процессоры
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров
Лиза Су лично поехала на Тайвань выбивать дополнительные мощности для производства чипов AMD
Инвестиция в светлое будущее: Nvidia накачивает разработчиков фотоники миллиардами долларов
SpaceX поумерила аппетиты: оценка компании перед IPO снижена до $1,8 трлн
Поставщик оборудования для выпуска чипов Applied Materials признался, что удвоит производственные мощности, но этого всё равно не хватит
Теги: trendforce, ии, ии-бум, nand, dram
trendforce, ии, ии-бум, nand, dram
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
Свежую партию Valve Steam Deck распродали за сутки, несмотря на взлетевшие цен
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman уже стал хитом — полтора миллиона проданных копий за первый день
Meta рассматривает выход на рынок облачных услуг 13 мин.
Ролевой экшен Grim Dawn спустя 10 лет после релиза получит самое масштабное дополнение Fangs of Asterkarn — дата релиза уже известна 36 мин.
Улучшение посадки семян, эксклюзивные анимации для питомцев и перенастройка управления: для Crimson Desert вышел патч 1.09.00 38 мин.
ReactOS, воссоздающая Windows NT, получила поддержку Arm-процессоров 2 ч.
«Яндекс Карты» научились предлагать разные пешие маршруты 2 ч.
«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами 3 ч.
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4 3 ч.
Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории 3 ч.
Люди теряют интернет: всемирную паутину всё больше перестраивают под ИИ 3 ч.
Руководство Amazon запретило сотрудникам использовать ИИ только ради показухи 4 ч.
Cooler Master и G.Skill представили толстый модуль DDR5 со встроенным активным охлаждением 23 мин.
Свет уличили в движении с «отрицательным» временем — фотоны как будто пролетали сквозь кротовьи норы в пространстве 26 мин.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Roborock Saros 20: аккуратный, тщательный, твой 40 мин.
QNAP выпустила управляемые L2-коммутаторы QSW-M2130 с поддержкой 10GbE и PoE++ 2 ч.
Экспансия ИИ-агентов разгонит рынок памяти до $1,28 трлн в 2027 году 2 ч.
Группа инвесторов влезла в долги на $36 млрд, чтобы купить чипы Google TPU для Anthropic 2 ч.
Nikon намерена нарастить продажи литографического оборудования для выпуска чипов и потеснить ASML 2 ч.
Инвестиция в светлое будущее: Nvidia накачивает разработчиков фотоники миллиардами долларов 3 ч.
Curator нейтрализовал несколько атак на маркетплейс цифровых товаров YooMarket 3 ч.
5G заработает в крупных городах России уже летом, но без резкого роста скорости 3 ч.