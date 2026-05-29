Экспансия ИИ-агентов разгонит рынок памяти до $1,28 трлн в 2027 году

Представители TrendForce стараются держать руку на пульсе рынка, и если какие-то тенденции позволяют пересмотреть прогноз по его ёмкости, то это делается незамедлительно. Ранее эксперты считали, что в следующем году оборот рынка памяти ограничится $842,7 млрд, но с учётом наблюдаемой экспансии ИИ-агентов они теперь поднимают прогноз до $1,28 трлн.

По сути, как отмечается в пресс-релизе TrendForce, оборот мирового рынка памяти в следующем году вырастет на 44 %. В текущем году данный фактор тоже окажет влияние на рынок памяти, его ёмкость в денежном выражении достигнет $889,3 млрд вместо прежних заложенных в прогноз $551,6 млрд. Ориентированные на инференс ИИ-модели всё более активно используют память, не только при обращении к кешу, но и из-за увеличения окон контекста. Спрос на микросхемы памяти DRAM и HBM при этом возрастает.

Кроме того, соотношение количества CPU и GPU в инфраструктуре ИИ начиняет меняться с прежних «1:8» на «1:4» или ещё более высокое. Например, стойка Nvidia NVL72 уже поддерживает соотношение «1:2». Поскольку серверным системам требуется всё больше центральных процессоров, спрос на модули оперативной памяти, которые необходимы для их работы, тоже растёт.

При этом цены на память продолжат расти, хотя бы по причине нехватки кремниевых пластин. Всё это будет способствовать опережающему росту выручки от реализации микросхем памяти. Так, сегмент DRAM в этом году в денежном выражении вырастет на 303 % до $618,7 млрд, как ожидают в TrendForce. При этом в следующем году оборот рынка DRAM увеличится только на 46 % до $903,3 млрд. Сегмент NAND в этом году вырастет в денежном выражении на 280,7 % до $270,6 млрд. В следующем году он прибавит в выручке 40,2 % до $379,4 млрд. Если память типа HBM остаётся слишком дорогой, а классические HDD слишком медлительными, то твердотельная память для развития текущей конъюнктуры рынка ИИ подходит лучшим образом.