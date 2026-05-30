Чтобы построить к 2029 году работоспособный квантовый компьютер, IBM за пять лет потратит более $10 млрд

Проблемами квантовых вычислений американская корпорация IBM занимается давно и серьёзно, а недавно она заявила, что готова в ближайшие пять лет потратить более $10 млрд, чтобы к 2029 году создать квантовый компьютер, который будет осуществлять масштабные и сложные вычисления стабильно и без ошибок.

Источник изображения: IBM

Это заявление последовало после анонса президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) программы поддержки компаний, занимающихся квантовыми вычислениями. Власти страны решили направить $2 млрд на покупку акций девяти таких компаний. Американское правительство готово предоставить половину финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта Anderon — строительства специализированного предприятия по производству чипов для квантовых вычислений на территории США.

Недавние прорывы в технологии квантовых вычислений подняли интерес к ним со стороны представителей различных отраслей, поскольку их можно применить как при создании новых лекарственных средств, так и для создания сложных финансовых моделей или решения криптографических задач. Впрочем, на пути масштабного практического внедрения квантовых вычислений пока стоят серьёзные препятствия в виде высокого уровня ошибок. В прошлом году глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что до появления практически применимых квантовых компьютеров пройдёт не менее пяти или десяти лет.

IBM упоминаемую выше сумму собирается направить на исследования и разработки, капитальные затраты, формирование партнёрской экосистемы, покупку необходимых активов и подготовку к масштабированию производства квантовых компьютеров. В проект Anderon компания вложит $1 млрд, а также предоставит партнёрам и клиентам свои технологии по производству чипов. В случае необходимости IBM направит для развития инициативы своих специалистов, не говоря уже о сопутствующей интеллектуальной собственности. Переговоры с потенциальными клиентами уже ведутся. К настоящему моменту IBM приняла участие в разработке более 90 квантовых систем — это больше, чем кто-либо ещё.

Теги: ibm, квантовый компьютер, квантовые вычисления, сша, инвестиции
