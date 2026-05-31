BYD пообещала оплачивать ущерб от ДТП с её автопилотом

На уходящей неделе китайский автогигант BYD представил новый 4-нм чип для систем автопилота, но одновременно руководство компании поведало и о планах по их совершенствованию. Дальнейшее развитие системы God’s Eye, по словам представителей BYD, позволит обеспечить нулевую аварийность, но если ДТП с автопилотом и будут происходить, то компания готова возмещать ущерб пострадавшим.

Источник изображения: BYD

Основатель и председатель совета директоров BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) на пресс-конференции в четверг пояснил, что опция системы автопилота God’s Eye будет обходиться покупателям транспортных средств BYD всего в $1770, при этом она позволит обеспечить автономность уровня не ниже L3, когда от водителя уже не требуется держать руки на руле и постоянно смотреть на дорогу. Если будет доказано, что ДТП произошло в момент, когда система была активна, компания возьмёт на себя расходы по возмещению ущерба.

«В дорожных авариях ежегодно погибает около 1,19 млн человек, а ещё десятки миллионов получают увечья. Наша первая цель — добиться нулевого уровня аварийности», — заявил основатель BYD. Он добавил, что машина в среднем сейчас оборудуется более чем десятком камер, радаров и лидаров, и это эквивалентно нескольким пар глаз, которые отслеживают дорожную обстановку непрерывно и без мёртвых зон. Системы активной помощи водителю, по его словам, никогда не устают. При этом он отказался уточнять, когда новое поколение системы God’s Eye будет выведено на рынок.

Теги: byd, автопилот, дтп, китайские производители
