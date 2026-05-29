BYD спроектировала первый в Китае 4-нм чип для систем автопилота

В ходе презентации своей интеллектуальной стратегии в четверг компания BYD представила Xuanji A3 — первый в Китае чип для систем помощи водителю, разработанный собственными силами и предназначенный для производства по 4-нм техпроцессу.

Генеральный директор BYD Ван Чуаньфу (Wang Chuanfu) заявил на мероприятии, что новый чип поддерживает автономное вождение 3-го и 4-го уровней, добавив, что процессор «представляет собой самое передовое аппаратное решение для технологий автономного вождения в Китае».

BYD заявила, что сочетание собственных алгоритмов, которые используются её продвинутой системой помощи водителю ADAS God’s Eye, и архитектуры Xuanji позволило вдвое увеличить вычислительную мощность Xuanji A3. Благодаря трём таким чипам суммарная вычислительная мощность превышает 2100 TOPS. По словам BYD, Xuanji A3 уже запущен в серийное производство.

Однако более важной новостью является то, что, в отличие от большинства автопроизводителей, которые заказывают разработку чипов у сторонних поставщиков, BYD разрабатывает чипы полностью собственными силами наряду почти со всеми другими компонентами автомобиля.

Глава компании заявил, что BYD в настоящее время является единственным в мире автопроизводителем, полностью контролирующим цепочку поставок компонентов для систем помощи водителю, что позволяет компании сокращать расходы и продолжать развивать новые технологии.

С момента создания своего первого специализированного подразделения по компьютерным чипам в 2002 году BYD выпустила более 2000 микросхем и владеет пятью предприятиями по производству полупроводниковых пластин. Компания инвестировала более 100 млрд юаней ($14,7 млрд) в полупроводники, и в настоящее время в её команде работают более 7000 человек, занимающихся исследованиями и разработками чипов.

Теги: byd, производство микросхем, автономное управление, автономные машины, автопилот, китай
