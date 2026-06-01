«У людей должна быть свобода выбора»: GamesVoice не откажется от русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, несмотря на претензии CD Projekt Red

Российская студия GamesVoice опубликовала заявление насчёт позиции CD Projekt Red в отношении анонсированного накануне сбора средств на создание неофициальной русской озвучки дополнения Phantom Liberty к Cyberpunk 2077.

Напомним, CD Projekt RED не давала GamesVoice разрешения на разработку русскоязычного дубляжа для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty и «не одобряет использование фан-контента в коммерческих целях».

Хотя на выходе русская озвучка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от GamesVoice будет абсолютно бесплатной, для её создания студия обратилась к краудфандингу — на реализацию проекта требуется 3 002 077 рублей.

В GamesVoice понимали, что с проектом русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вступают «в некую серую зону», и вне зависимости от дальнейшего развития событий «вряд ли» откажутся от своих планов.

«Мы убеждены, что у людей должна быть свобода выбора, с каким озвучанием играть. Пускай даже призрачная. И призываем двигаться к этой цели если не вместе, то хотя бы параллельно», — подчеркнули в GamesVoice.

В случае вынужденного закрытия сборов GamesVoice обратится к частным инвесторам или найдёт иную модель финансирования (на сайте также упоминается перевод средств на нужды GTA: San Andreas). Кроме того, студия выразила готовность:

консультироваться на предмет того, чтобы в локализацию не попали любого рода неподобающие материалы, которые могли бы нанести ущерб репутации;

свернуть данную инициативу, если озвучание «Cyberpunk 2077: Призрачная свобода» будет выпущено официально;

к любым формам сотрудничества, которые не подразумевают остановки работы над проектом.

Сроков выхода у русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от GamesVoice на данном этапе нет. В проекте подтвердили участие ключевых актёров русскоязычного дубляжа из основной игры.