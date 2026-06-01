Mewgenics совсем скоро получит официальный перевод на русский язык — разработчики уже собрали «все возможные имена» для котиков

Тактический ролевой роглайк о разведении кошек Mewgenics пока доступен лишь на шести языках, но разработчики активно трудятся над дополнительными локализациями, включая русскую.

По словам локализаторов, перевод Mewgenics на русский язык «идёт полным ходом». Бо́льшая часть внутриигрового текста уже готова и в настоящий момент находится на вычитке. Релиз ожидается к концу июня.

«Мы с командой разработчиков также активно работаем над локализацией шрифтов, чтобы гонять котиков в приключения было ещё и красиво. Надеемся порадовать вас переводом ближе к концу июня», — отчитались переводчики.

На фоне анонса локализаторы также открыли форму сбора русскоязычных имён для многочисленных питомцев в игре, однако спрос превзошёл ожидания: спустя менее чем через сутки переводчики «собрали все возможные имена».

В официальной русской версии не стоит ждать котов с именами, разжигающими ненависть или оскорбляющими личность, а вот вариации на тему «кала, <...> мочи, пердежа, уродов, идиотов, ублюдков и прочих долбоящеров» — стоит.

Mewgenics вышла 10 февраля эксклюзивно в Steam, где заслужила более 45 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 91 %) и продалась в количестве 1 млн копий за неделю. В работе находятся платные DLC и консольные версии.

Игрокам нужно собирать и разводить котов, чтобы отсылать их в пошаговые сражения. За проект отвечают создатель The Binding of Isaac и Super Meat Boy Эдмунд Макмиллен (Edmund McMillen) и соавтор The End is Nigh Тайлер Глайел (Tyler Glaiel).